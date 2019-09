Svěřenci trenéra Františka Straky přepisují v tomto ročníku klubovou historii, když poprvé dokázali vyhrát ve Zlíně (4:1), vůbec poprvé bodovat v Teplicích (0:0) a nyní i premiérově vyhrát U Litavky. Potřetí v řadě nedostali Karvinští gól, přičemž ve Zlíně to bylo až v 90. minutě.

Blízko gólu měl v Příbrami nejprve karvinský Ba Loua, před vápnem si obhodil Antwiho, ale pak se s míčem zasekl a ze slibné akce nebylo víc než roh.

O chvíli později přesprintoval Ba Loua na pravé straně vše, co se mu postavilo do cesty, nasměroval míč do vápna, Petkov jej chytře přepustil Lingrovi, ovšem jeho technická střela skončila vedle pravé příbramské tyče.

Ve 23. minutě se trefil Smrž utaženou ranou k tyči. Sám akci rozjel, neboť nastartoval dobrou přihrávkou Lingra, ten se prosmýkl kolem Treglera a dával přihrávku před bránu. Gólman Boháč sice balon vyrazil, ale Smržovi se vyplatilo, že jej bedlivě sledoval a byl u něj dříve než dobíhající Soldát – 0:1.

Karviná byla tou dobou lepší, v další šanci našel Lingr centrem Ba Louu, který to zkoušel z ostrého úhlu, ale i tak nadělal Boháčovi problémy. Míč se odrazil zpět k Ba Louovi, ten ještě hledal Hanouska, který však bránu vysoko překopl.

Domácí mohli srovnat po přímém kopu Alvira. Chorvatský záložník z něj trefil břevno Hrdličkovy svatyně.

Příbram ožila až v posledních minutách poločasu, kdy Škoda hlavičkou směřoval balon k tyči, ale minul i on, a nakonec Zemanovu hlavičku odvrátil také hlavou před prázdnou bránou Kouřil.

Karviná se nechala ke konci zbytečně zatlačit, neboť po většinu první půle byla lepším týmem. Když kombinovala a hrála s míčem po zemi, dokázala soupeře přehrát.

V podobném duchu zněly jistě poločasové pokyny trenéra Straky v kabině, neboť úvod druhé půle odehrála Karviná opět aktivně a s balonem na nohách.

Nakonec se po tlaku zaslouženě dočkala druhé branky. Muž zápasu Smrž ostře vypálil, Boháč jeho bombu vyrazil před sebe, kde jej pohodlně uklidil do sítě sváteční střelec Ndefe. Byl to jeho premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

Příbram se už nedostala prakticky k ničemu Za zmínku stojí jen přízemní pokus Stupareviće, a povedená pumelice asi nejlepšího příbramského hráče Rezka, kterou ale skvěle zneškodnil Hrdlička a připsal si letošní čtvrté čisté konto.

O ně ho nepřipravila ani branka domácích z 87. minuty, která neplatila pro ofsajd.

FK Příbram – MFK Karviná 0:2 (0:1)

Branky: 23. Smrž, 66. Ndefe. Rozhodčí: Machálek – Horák, Batík. ŽK: Petráň, Čonka, Ba Loua, Hrdlička, Petkov. Diváci: 2162.

Příbram: Boháč – Tregler (36. Nový), Kodr, Šimek, Antwi (72. Stuparević) – Alvir, Jan Rezek, Soldát, Zeman – Polidar – Michal Škoda (59. Voltr). Trenér: Nádvorník.

Karviná: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, Rundić, Čonka – Lingr (68. Putyera), Smrž, Hanousek, Ba Loua (86. Moravec) – Petkov, Petráň. Trenér: Straka.