Nový Jičín - Fotbalisté Nového Jičína jsou v plné přípravě na jarní část divizní soutěže. Přestože ve druhém vystoupení na domácím turnaji ztratili body za remízu s týmem Velkých Karlovic, hrajícím krajský přebor, panuje v týmu dobrá a bojovná nálada.

Fotbalisté divizní TJ Nový Jičín (červené dresy) remizovali s účastníkem krajského přeboru KFS Zlín, Velkými Karlovicemi. | Foto: Jan Kešelák

„Co se týká zimního turnaje, k utkáním zatím, v době hrubé přípravy, přistupujeme spíše jako ke zpestření samotné přípravy,“ prozradil novojičínský trenér Alois Holub a pokračoval: „Nicméně již nyní jsou hráči vedeni k vítězství, protože bychom rádi, aby ten hlad po vítězství byl následně přenesen i do mistrovských zápasů. Cíl je totiž vždy jasný, tedy vyhrávat, a to by mělo být krédem i v přípravě.“

V té zatím jeho svěřenci pokračují v nabírání fyzické kondice. „Čeká nás poslední týden hrubé přípravy, jehož cílem je vybudovat dobrý fyzický potenciál, z něhož budou hráči čerpat de facto po zbývající část sezony,“ řekl trenér a dodal: „Musím uznat, že zatím máme dobrou tréninkovou účast, i ze strany mladých hráčů, což je pro nás velmi potěšující.“

Po skončení hrubé přípravy mají před sebou hráči blok, který bude, podle slov trenéra, i pro samotné hráče příjemnější. „Až dokončíme třetí týden, jak já říkám, běžeckého týdne, čeká nás další třítýdenní blok, tentokrát ale zaměřený na rozvoj rychlosti a herních dovedností, což samo o sobě bude pro hráče zajímavější,“ uzavřel Alois Holub.