V Bruntále je krátce. Laso mu hodil jeho bývalý spoluhráč z Mikulovic a současná opora Slavoje Olympie Jan Urban mladší. „Naši synové hrají také fotbal. Potkali jsme se na jednom mládežnickém turnaji, kde se mé angažmá upeklo,“ pousmál se Leoš Švancer. „Je to svým způsobem výzva, dokázat si, že na vyšší soutěž mám,“ podotkl šestatřicetiletý zadák. Dobře si uvědomuje, že ho čeká skok. „Přece jenom je to skok jít z okresu do divize. Člověk musí více a intenzivněji trénovat. Musím ale přiznat, že se těším,“ dodal.