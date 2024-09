referent/ka v Oddělení majetkových daní Žádáme zájemce, aby se seznámili s podmínkami účasti ve výběrovém řízení, které jsou zveřejněny v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 320993" na webových stránkách Finanční správy ČR zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9824229. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 5. září 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu: - poštou na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, - osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, - v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz, nebo - do datové schránky ID 4hun2cu. Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo č. 320993 odborný referent/vrchní referent v Oddělení majetkových daní – Nový Jičín“. Platové a další podmínky: - platový tarif v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., - osobní příplatek v rozmezí od 1 591 Kč do 4 773 Kč - zvláštní příplatek ve výši 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpisu GŘ č. 2/2017, - možnost výkonnostních a cílových odměn, - možnost využití napracovaných hodin formou celodenního volna až 2 dny v kalendářním měsíci. Služba zahrnuje zejména následující činnosti: - zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění - zajištění výkonu agendy související se zpracováním daňových tvrzení daně z nemovitých věcí a daní z příjmů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, u přidělených daňových subjektů - zpracování návrhů na vyřízení podání a vydávání příslušných rozhodnutí - plnění dalších úkolů na příkaz nadřízeného představeného, které svou náročností odpovídají platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen. Další informace o benefitech a podmínkách výkonu služby jsou k dispozici zde: Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) 23 860 Kč

Detail nabízené práce