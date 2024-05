/VIDEO/ Kabina divizního účastníka z Frenštátu pod Radhoštěm má O vítězi letošního ročníku fotbalové Ligy mistrů jasno. Většina týmU věří Dortmundu, což platí i o trenéru Romanu Bartošovi. Jak sám také přiznal, tyto duely sleduje nejraději v klidu doma u televize.

ANKETA: Komu fandíte ve finále Ligy mistrů? (SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm) | Video: Deník/Roman Brhel, Kateřina Součková

Finále se odehraje v anglickém svatostánku Wembley prvního června. Jak ukázala anketa Deníku, tak větší část frenštátské kabiny bude fandit Dortmundu. To je případ i trenéra Romana Bartoše. „Když Španělsko, tak jedině Barcelona. Navíc Real už toho vyhrál hodně. Dortmund je mi sympatičtější i proto, že tam hráli Češi Koller s Rosickým,“ svěřil se trenér Beskydu. Klub ze Severního Porýní-Vestfálska se stal černým koněm soutěže a Roman Bartoš věří, že svou pohádku dohraje do šťastného konce. „Dortmund by si to zasloužil,“ dodal.

Sportovní přenosy se hromadně ve Frenštátu sledují v hospodě u Micanů, která je přímo na hřišti. „Promítají tam všechno. Teď tam frčí hokej. Osobně ale raději sledují zápasy doma u televize. Potřebuji mít k tomu klid. Samozřejmě, že když hrají Češi a je někde velká projekce, vyrazím tam,“ prozradil ještě Roman Bartoš.