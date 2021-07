/FOTOGALERIE/ Domácí fotbalový tým FC Libhošť se stal vítězem jubilejního třicátého ročníku starých gard čtyř týmů. Na druhém místě skončila Žilina, třetí byly Větřkovice z opavského okresu a čtvrté místo obsadil tým FK Skotnice.

FC LIBHOŠŤ, Horní řada zleva: Tomšík Zbyněk, Burget Lukáš, Kašša David, Eckelsberger Pavel, Velart Daniel, Řehák Michal, Řehák Dušan, Čapka Pavel, Blažek Libor. Spodní řada: Čapka Jaroslav, Krumpolc Miroslav, Burget Josef, Hanzelka Radek (K), Čunta Lukáš, | Foto: Deník/VLP Externista

Hned v prvním zápase nováček turnaje stará garda TJ Sokol Žilina vyhrála 3:1 s tradičním účastníkem turnaje „čtyř“ TJ Dubina Větřkovice. V druhém zápase, opět za krásného a slunného počasí, se lépe dařilo našim borcům a vyhráli nad Skotnicí 6:1. Utkání mohlo skončit větším rozdílem, a to i vzhledem k omlazujícímu se kádru Libhoště a bohužel stále více stárnoucímu kádru pardálů ze Skotnice. Ve třetím utkání narazil domácí výběr na rivala z Větřkovic. Po kvalitním výkonu a nasazení se nakonec z vítězství radovali po krásném lobu Pavla Čapky domácí borci. V dalším utkání deklasovala Žilina tým Skotnice vysoko 10:2. Výsledek však neodpovídá průběhu utkání, kdy v prvním poločase hráči Skotnice se soupeřem ještě drželi krok i skóre. To se však změnilo až v druhém poločase, kde Žilina přidala jak na tempu, tak na produktivitě. Šest branek v zápase zaznamenal kanonýr Žiliny a rovněž bývalý hráč FC Libhošť Jiří Jachník. Skotnice si v zápase o bronz s Větřkovice vypila kalich hořkosti do dna a prohrála těsně 0:1.