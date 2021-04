Hodně nahlas se začalo hovořit o znovu rozběhnutí se amatérského sportu, což logicky platí i pro fotbalové soutěže. Jak celou situaci vnímá šéf frenštátského fotbalu Ivo Maruchnič?

Fotbalový Frenštát stále bez tréninku | Foto: Lubomír Mazoch

„Samozřejmě, že všichni chceme hrát. Sport každému chybí, ale podle mě to nebude tak jednoduché,“ řekl šéf Beskydu, „Vše bude podmíněno testováním. Samotný proces není až tak těžký, plivnete do nádobky a je hotovo. Otázkou ale je, kdo testy zaplatí. Na druhou stranu děti by měly testovat ve škole, dospělí ve firmách,“ přemýšlí nahlas Ivo Maruchnič.