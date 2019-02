Minulá sezona vám vůbec nevyšla. Jaké bylo její hodnocení?

Za nepodařený považuji hlavně podzim, který navíc završily dvě předehrávky v době, kdy jsme již měli spoustu zraněných hráčů. Výchozí situace pro jarní část, čítající pouze 13 zápasů, nebyla tedy nijak růžová a šance se dostat na nesestupovou příčku byla z kategorie zbožných přání. Zdálo se, že s novým trenérem, a po výsledcích v zimní přípravě, přece jen získáme potřebný počet bodů a v tabulce postoupíme o tu jednu potřebnou příčku výš. Nestalo se, ale „legislativní zázrak“ nám umožnil v soutěži setrvat, a tu šanci je nyní třeba využít.

S letní přípravou vám odešel i trenér Karel Orel. Kdo jej nahradil?

Na místo hlavního trenéra nastoupil pan Jiří Jurčík, který již ve Frenštátě pod Radhoštěm v minulosti působil.

Jak jste se vypořádali s odchodem útočníka Bartoše?

Na jeho post se nám podařilo získat zkušeného Lukáše Dědíka.

Jak vůbec vypadala letní příprava?

Příprava začala již 8. července. Následovala účast na Memoriálu Jiřího Jaškovského v Trojanovicích, který jsme vyhráli, a dále jsme hráli čtyři přípravná utkání s kvalitními soupeři.

Co skladba týmu pro nový ročník?

Odchody jsou více méně jasné a týkají se Vaverky Romana, Černocha Martina, Bartoše Romana, Sasína Jana a Kupčáka Martina. Co se příchodů týče, přivítali jsme Adama Marka z Kunčic pod Ondřejníkem a již zmiňovaného Lukáše Dědíka z Nového Jičína. Kádr nadále rozšíří dorostenci Čuport Tomáš, Šušla Adam a Šušla Martin. Jednání probíhají o Mirku Vyvialovi a další hráčích.

Jaké jsou tedy předsezonní cíle?

Vzhledem k tomu, že se snažíme vybudovat nový tým, postavený na našich mladých odchovancích (dva ještě věkem dorostenci - A. Šušla a T. Čuport - a další, jako Dorňák a M. Šušla, těsně po skončení v dorostu), podporovaných zkušenými hráči, jako je Radim Sládeček či Lukáš Dědík nebo Mirek Vyvial, nemůžeme pomýšlet na přední místa tabulky, ale spíše sbírat zkušenosti a hrát, minimálně pro domácí fanoušky, atraktivní fotbal a snažit se udržet co nejdál od sestupových pozic.

SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm

Hráčský kádr

Brankáři: J. Sypták, V. Pešák, R. Šimara

Do pole: M. Uličný, V. Jurek, R. Sládeček, J. Štika, J. Kovář, R. Kaša, A. Šušla, T. Čuport, P. Kaša, P. Dorňák, M. Dobiáš, J. Navrátil, M. Vyvial, M. Šušla, A. Marek, L. Dědík, R. Šimek, A. Plachký.

Odchody: Vaverka Roman (návrat do Kozlovic), Černoch Martin (návrat do Vítkovic, resp. hostování ve Veřovicích), Bartoš Roman (návrat do Havířova, resp. hostování v Novém Jičíně), Sasín Jan (návrat Hukvaldy), Kupčák Martin (Lichnov)

Příchody: Adam Marek (z Kunčic p. O.), Lukáš Dědík (z Nového Jičína), Čuport Tomáš, Šušla Adam a Šušla Martin (všichni tři z dorostu). Šimara (příchod z dorostu, zatím po zranění netrénuje)

Realizační kádr

Trenér: Jiří Jurčík, předseda: Jaroslav Mihál

Přípravné zápasy: SK Beskyd Frenštát - Rožnov 0:4, - Brušperk 2:1, - Veřovice 5:2, Frýdek-Místek B