„Odehráli jsme dobrý zápas. Po utkání nám dokonce diváci tleskali ve stoje. To jsem ještě v Bílovci nezažil,“ usmíval se po utkání bílovecký kouč Jan Woznica. „Utkání se vyvíjelo přesně tak, jak jsme očekávali. Hráli jsme z hlubšího bloku a dostali jsme se i do několika šancí,“ vracel se k úvodnímu dějství domácí stratég. Ve 44. minutě se ale na druhé straně prosadil Svoboda – 0:1. Odpověď Bílovce na sebe nenechala dlouho čekat. Ve druhé minutě nastavení si narazil Gajdošík s Roncem, zasekl si míč a překonal gólmana Hrubého. „Branka nás nakopla. Řekli jsme si, že musíme, co nejdéle udržet nerozhodný stav, tak ať soupeř znervózní,“ přiblížil Jan Woznica.

Tento záměr ale diviznímu účastníkovi nevyšel. V 52. minutě se totiž parádní střelou zhruba z pětadvaceti metrů prosadil Vedral. „Pak jsme inkasovali ještě třetí gól, který definitivně rozhodl. Udělali jsme chyby, která vyústila v penaltu. Zbývající pasáž zápasu si už domácí pohlídali,“ podotkl trenér Bílovce a dodal: „I přes porážku nám tohle utkání ukázala pozitiva. Jsem rád, že kluci si mohli proti takovému soupeři zahrát.“

Bílovec – Vyškov 1:3 (1:1)

Branky: 45.+2. Gajdošík – 44. Svoboda, 52. Vedral, 67. Sylla (penalta). Rozhodčí: Kotala - Mikeska, Bureš. ŽK: Heiník – Piško, Svoboda, Egbri. Diváci: 210.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, M. Krayzel, Podraza – Tomášek (63. Dostál), Gajdošík (81. Šmiřák), Ronec – Limanovský (81. Sedláček), Kunz (70. Frébort), Melecký (70. Géryk). Trenér: Jan Woznica.