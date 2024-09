Frenštát si dokonce pořídil posilu. Z Polanky angažoval ofenzivně laděného Jana Šebestu. Byť se jedná teprve o devatenáctiletého fotbalistu, tak jeho životopis je opravdu pestrý. V mládežnickém věku si totiž prošel Karvinou, Opavou, Baníkem a pražskou Slavii. „Věřím, že i přes svůj mladý věk nám pomůže,“ poznamenal kouč Beskydu Roman Bartoš. „Ve středu můžeme jen překvapit. Jelikož béčko Brna hraje v Třinci a áčko až v nedělí, tak čekáme, že k nám Zbrojovka přijde v nejsilnějším možném složení,“ míní kouč Beskydu. „Musíme přežít prvních třicet minut,“ hledá frenštátský trenér cestu. Roman Bartoš věří, že na stadion si najde cestu, co nejvíce diváků.

Také Bílovec hostí soupeře z druhé nejvyšší soutěže. Vyškov hraje dlouhodobě na špici Chance Národní ligy. „Na zápas se všichni těšíme. Věřím, že přijde hodně diváků,“ řekl bílovecký trenér Jan Woznica. „Rozhodně nemůžeme hrát s Vyškovem otevřenou partii, to by pak mělo utkání rychlý konec. Chceme vycházet z dobrého obranného bloku a chodit do brejku. Musíme si dát také pozor na standardní situace soupeře,“ řekl ještě šéf bílovecké lavičky. Bílovec by měl být kompletní, otazník visí jen nad startem Jana Hřivnáče. Frenštát bude postrádat Pavla Klimpara. Oba duely mají výkop v 16.30.