„Zlínsko má velkou kvalitu. Je to tým, který je silný na balónu, hraje rychle, je dobře technicky vybavený. Loni to dokázal konečným druhým místem v MSFL,“ začal hovořit o středečním úspěchu frenštátský trenér Roman Bartoš. „Šli jsme do utkání s velkým respektem a trochu s jinou taktikou, něž do divizních zápasů. Hráli jsme více z aktivního bloku a defenzivněji,“ přiblížil trenér Bartoš. „Myslím si, že v prvním poločas to nebylo špatné,“ dodal.

Domácí celek si vytvořil tři zajímavé šance. Ta největší přišla po lobu Klimpara, který z pětadvaceti metrů trefil lobem tyč a odražený balon napálil Jedlička z voleje mimo bránu.

„Soupeř měl také šance. Hlavně pak ve druhém poločase, kdy nám začaly docházet síly. Kluci to ale ubojovali. Skvěle nás podržel brankář Málek,“ pokračoval Roman Bartoš.

Utkání dospělo do penaltového rozstřelu. Za domácí se trefili Bzirský, Macík, Střelec, Strnad a Klimpar. Na straně hostujícího výběru se neprosadil Krakovčík, který minul bránu a Frenštátští mohli slavit. „Je to pro nás velký úspěch. Nyní bychom si přáli ligisty, ideálně pak ostravský Baník. Už jednou u nás pohár hrál a měli jsme vyprodáno. Osobně bych se nezlobil ani, kdyby nám los přisoudil Opavu,“ svěřil se Roman Bartoš.

Frenštát – Zlínsko 0:0 5:4 po p.k.

Pokutové kopy: Bzirský, Macík, Střelec, Strnad, Klimpar - Rolnic, Russmann, Pernatskyi, Krakovčík (neproměnil)

Rozhodčí: Ganaj – Lukašík, Novák. ŽK: Rek – Pernatskyi, Suchý, Kam. Diváci: 289.

Frenštát: Málek – Žáček (90.+1 Rozsíval), Ševčík, Macík, Rek (60. Biedermann) – Hlosta (76. M. Bezloja), Bzirský, Střelec – Strnad, Klimpar, Jedlička.. Trenér: Roman Bartoš.