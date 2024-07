„Měli jsme doslova katastrofický vstup do utkání. Kdybychom prohrávali 0:5, nikde by se nemohl divit. Dělali jsme neskutečné chyby,“ kroutil hlavou trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Už v 7. minutě Vítkovice do vedení Denis Nieslanik. „Pak jsme se do toho dostali, hra se srovnala. Velkou šanci měl Pyclík, gól ovšem nedal,“ pokračoval domácí stratég.

Po přestávce trefil hlavou Celba břevno. „Obraz hry se změnil. Nebylo to z naší strany špatné. Vyrovnat mohl Kovařík, bohužel neuspěl. Soupeř měl ale také šance. Jeho brejky byly hodně nebezpečné,“ přiznal Jiří Halamíček.