Pávi se rozjížděli pomalu. „Soupeř hrál organizovaně, dobře bránil a spoléhal na rychlé protiútoky,“ začal utkání rozebírat trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. V 28. minutě ztratil Petřvald balon ve středu hřiště. Do zakončení se dostal Macej, jeho pokus skončil na tyči a Maloň ho dorazil do sítě – 0:1. „Musím říci, že my jsme sice drželi více balon, Řepiště ale měla více šancí,“ přiznal domácí stratég. V 54. minutě zůstal po srážce ležet nehybně na trávníku Jan Ciesarik. „Bylo doslova vypnutý. Museli jsme volat sanitku. Tady bych moc poděkovat hostujícímu trenéru Vojtěškovi, který Honzovi poskytl první pomoc,“ zdůraznil Jiří Halamíček. „Jsme rádi, že Honza je v pořádku," dodal jedním dechem.

Po proměnné penaltě vedli hosté už 2:0. „Naštěstí jsme se nezlomili. Rozhodla síla naší lavičky,“ poznamenal trenér Pávů. Gól naděje vstřelil ranou zpoza šestnáctky Pyclík. Pak si vzal slovo kanonýr Kovařík. Hlavičkou na zadní tyč vyrovnal. O minutu později běžel sám na gólmana Preisnera, udělal mu kličku a trefil domácím postup. „Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Kluci prokázali morální sílu. Nyní se už těšíme na Vítkovice,“ zakončil Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Řepiště 3:2 (0:1)

Branky: 70. Pyclík, 76. a 77. Kovařík – 28. Maloň, 62. Leixner (penalta). Rozhodčí: Banot – Ganaj, Novák. ŽK: Dresler, R. Huvar – Dedek, Kouřil, Miškařík. Diváci: 134.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Kalfas, Dresler, Švec, Ciesarik (54. Buryan) – Burgo (62. Dujsík), Opatřil, Vengřínek, Pyclík (87. Pohorelli) – Celba (87. R. Huvar), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.