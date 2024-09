„Pro nás je to ostrý los. Krom ligových týmů, asi nejtěžší možný soupeř,“ řekl kouč Bílovce Jan Woznica. „Čeká nás běhavý tým, který hraje na špici druhé ligy, loni hrál baráž. Je velkým favoritem. Viděl jsem utkání Bohumína s Prostějovem, kdy se domácí drželi. Zbraně rozhodně neskládáme,“ řekl k losu bílovecký kouč Jan Woznica.

„Trenér Roman Bartoš chtěl Opavu nebo Baník. Nakonec máme Zbrojovku, což také není špatné,“ řekl předseda frenštátského Beskydu Ivo Maruchnič. „Brno je favoritem, my můžeme jenom překvapit, a to je naše výhoda. Přál byhc si, aby došlo, co nejvíce divákům,“ dodal. Úředním termín byl stanoven na 25. září.

Ještě pro zajímavost, Opava hraje ve Strání, Hlučín ve Vítkovicích a Karviná v Kroměříži.