Možností pohybu je hodně, základ je ale strava, radí trenér Špavelko

Pohyb je klíčový, ještě důležitější ale je, co sníme. To říká kondiční trenér Dominik Špavelko. Bývalý fotbalista, který se kromě vlastních klientů stará o fyzickou stránku ve florbalovém FBC Ostrava, nebo u druholigových fotbalistů Vítkovic, pro Deník popsal, co mohou v současné situaci, kdy se uvolňují koronavirová opatření, lidé udělat pro svou postavu a celkově zdraví.

BÝVALÝ FOTBALISTA Dominik Špavelko má na starosti kondiční připravenost florbalistů a florbalistek FBC Ostrava, nebo také druholigových fotbalistů Vítkovic. | Foto: archiv Dominika Špavelka

Sám si přitom uvědomuje, že po měsíci nicnedělání je složité se dostat zpátky do původní formy. „Začal bych u stravy, která je absolutním základem. Zvlášť pak v době, kdy jsme o možnost pohybu přišli. Proto bychom si měli uspořádat příjem kalorií tak, abychom pokud možno vůbec nepřibírali," říká na úvod Špavelko. Až poté zmiňuje tělesnou aktivitu. Nejen on uvítal možnost jezdit na kole či běhat. „Toho bychom měli využít a zařadit do denního programu. Pokud se ale chceme hýbat doma, využil bych řady on-line tréninků. Na YouTube jich je spousty," radí. Špavelko doporučuje trénink pod názvem HIIT. „Je dělaný ve velké intenzitě s vysokou tepovou frekvencí. Tuky tak mají větší možnost spalovat," vysvětluje. „Dále bych zařadil poskoky, odrazy, krátké intenzivní běhy, které lze provozovat třeba na zahradě, nebo i v bytě. Prostě tak, aby tepovka vyskočila a člověk se v ní pohyboval po čtyřicet padesát minut," dodává Špavelko. Některá ze svých cvičení publikoval na facebooku. „Když byla předčasně ukončena florbalová sezona, nechtěli jsme kluky a holky nechat dva měsíce bez pohybu. S trenéry jsme se tak dohodli, že budu program vytvářet z domova. Bylo to ale dobrovolnou formou a byl potěšen, jak se toho všichni ujali," přiznává Špavelko. „Jinak je spousta variant, jak i doma v menším prostoru cvičit. Klidně i s vlastní vahou, vlastním tělem. To je také účinné. Každý by si měl najít typ tréninku, jaký mu sedí, co mu vyhovuje a tomu se věnovat," pokračuje někdejší hráč ostravského Baníku, Čeladné, nebo třetiligových Petřkovic. Na závěr znovu opakuje, že velkou pozornost musí lidé věnovat jídlu. „Strava totálně převyšuje pohyb, protože od toho se naše postava vyvíjí. Rád lidem opakuju, že počet opakování vidličkou do pusy je mnohem důležitější, než počet sklapovaček na tréninku," uzavírá s úsměvem Dominik Špavelko. Jak můžeme venku sportovat?



Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření platném od 7. dubna uvedlo, že lze provozovat například běh, cyklistiku, gymnastiku, venkovní bruslení, skateboarding, jízdu na koni, golf s maximálně dvěma lidmi ve skupině hráčů, tenis, stolní tenis, badminton, volejbal a nohejbal (vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště). Je také možné věnovat se vodním sportům, jako je jachting, kanoistika či veslování, při nejvýše dvou osobách na lodi, a také sportovní střelbě nebo sportovnímu letectví. Další fáze uvolňování se týká profesionálního sportu. Od 20. dubna jsou povoleny aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách a za přesných podmínek. Od 11. května mohou být otevřeny posilovny a fitness centra bez využití zázemí, to znamená sprchy, šatny, následně od 8. června budou povoleny sportovní akce do padesáti osob.

