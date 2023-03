Petřvald už během podzimu jasně vydal signál, že má postupové ambice. V zimní pauze přivedl zkušenost v podobě ostrostřelce Mariána Kovaříka, do zálohy ostříleného záložníka Jana Pleška. V přípravě si vedl velmi dobře také další nováček Jan Buryan z Hlubiny. „Ještě potřebujeme jednoho gólmana,“ řekl petřvaldský kouč Leon Dostalík. Na radaru má například exdruholigového Josefa Květona. Naopak skončili Trajkovski, Kozelský, Augustýnek a Danyi. Do generálky v Polsku nasadil Petřvald do hry Mlezivu. „Nakonec jsme od jeho angažování opustili. Stále ještě hledáme. Není vyloučeno, že v nejbližších dnech se u nás někdo objeví,“ připustil Leon Dostalík.