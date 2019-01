Divizní fotbalisté Nového Jičína sehráli duel proti Lískovci na umělce až od 17 hodin a po brankách Maliny a Lokši remizovali 2:2.

Nezvykle pod umělými světly na umělé trávě, vedle hlavního stadionu MFK Frýdek-Místek, odehrál předposlední podzimní duel novojičínský celek trenéra Holuba. Proti farmě druholigového Frýdku-Místku z Lískovce Novojičínští za vytrvalého deště ještě do poločasu otočili nepříznivé skóre, ale vedení neudrželi, a zpátky si tak odvezli pouze bod.

Domácí nastoupili v sestavě hned s pěti zahraničními hráči a už po třinácti minutách šli do vedení, když po dlouhém výkopu brankáře Prepsla a centru Milunoviče překonal zkoprnělou obranu hostů přesnou ranou k tyči Paleček. Poté zahrozil z přímého kopu Lokša, ale Prepsl jeho pokus vytěsnil na rohový kop.

Závěr poločasu pak patřil jednoznačně Novému Jičínu. Ve 39. minutě zahrával rohový kop Plešek a stoper Malina hlavičkou srovnal na 1:1.

Poté hosty podržel Šrom, jenž bravurním zákrokem pomocí břevna vyrazil pokus Juříčka na roh. Domácí musela zmařená šance mrzet o to více, že se z poslední poločasové akce trefil Lokša. Novojičínský střelec po individuální akci, svým dvanáctým gólem v sezoně, překonal Prepsla, a Nový Jičín rázem vedl 2:1.

Z vedení se však hosté radovali po změně stran pouhých šest minut.

Po chybě brankáře Šroma, který vyběhnul mimo šestnáctku a místo odkopu míče do zámezí špatným zásahem namazal soupeři, poslal Paleček míč z úhlu do opuštěné branky a srovnal na 2:2.

Útočné utkání pokračovalo i nadále a Paleček byl blízko hattricku, ale tentokráte mířil mimo. Po hodině hry pak, po rohu Rybaříka, zahrozil Malina, branku však netrefil. Stejně skončila o něco později, po akci Rybaříka, sražená střela hbitého Neumanna, který o chvíli později střílel po centru od Pleška mimo tyče.

Žádná z dalších příležitostí se ani na jedné straně neujala, a tak se oba celky rozešly smírně. „Věděli jsme, že se bude hrát na umělce pod světly, takže jsme se na to celý týden připravovali. Podařilo se nám ještě v prvním poločase skóre otočit a chtěli jsme pak vedení co nejdéle udržet, ale bohužel přišla chyba brankáře a brzo bylo srovnáno. Je to škoda, protože nebýt zbytečných chyb, mohli jsme si odvézt všechny body," hodnotil duel svého celku trenér novojičínských fotbalistů Alois Holub. (dtb, jak)

TJ Sokol Lískovec - FK Nový Jičín 2:2 (1:2)

Branky: 13. a 51. Paleček 39. Malina, 45. Lokša. ŽK: Šigut, Hykel Lokša, Rybařík. Rozhodčí: Částečka Tacina, Slaminka.

FK Nový Jičín: Šrom Molnár, Cigánek, Malina, Hejdůšek Neumann (90. Urbanovský), Rybařík, Kalich, Plešek (82. Novotný) Smolarčík (85. Bajer), Lokša. Trenér: Alois Holub.

Nový Jičín zakončí podzimní sezonu předehrávaným jarním kolem v sobotu 15. listopadu, kdy od 13.30 hraje na půdě druhého celku tabulky, Lokomotivy Petrovice.