Jedním z gólmanu frenštátského Beskydu je pětadvacetiletý odchovanec Starého Města Dominik Smolík. Během svém kariéry si prošel mládežnickou základnou ve Stovkách. Za Valcíře si zachytal dorosteneckou ligu, v prvním týmu ale šanci nedostal.

Dominik Smolík | Foto: Beskyd Frenštát

To byl i důvod proč odešel do Čeladné. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá v rakouském Altrupersdorfu. Momentálně bydlí ve Frýdku-Místku, kde pracuje jako dispečer v dopravní firmě. S fotbalem ale začal ve Starém Městě. „S fotbalem jsem začal v šesti letech ve Starém Městě, odkud pocházím. Po šesti letech jsem odešel do Frýdku – Místku,“ vrací se Dominik Smolík k začátkům své kariéry. „Ale nebyl jsem vždy brankář. Začínal jsem jako hroťák, jenomže se mi nechtěl běhat, tak jsem šel jako táta do branky,“ pousmál se odchovanec Starého Města. Táta Pavel je také jeho největším vzorem.