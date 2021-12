/FOTOGALERIE/ Divizní nováček z Bílovce v podzimní části překvapil. Svěřenci trenéra Petera Šloffa od prvních kol jasně naznačovali, že se s mini musí počítat. Za třináct kol uhráli šestadvacet bodů, což jim vyneslo druhé místo. Za postupem se ale Bílovečtí honit nechtějí.

Bílovec drží druhý flek | Foto: Deník/VLP Externista

„S umístěním jsme maximálně spokojeni. Druhé místo je dobré,“ pochvaloval si trenér Peter Šloff. A mohlo být i lépe. „Ani nám se nevyhnula krize. Nezvládli jsme tři zápasy v řadě. Hlavně domácí porážka 0:4 s Opavou mě hodně mrzí. Tento zápas jsme vůbec nezvládli, a to hlavně v hlavách. Bylo to dáno i tím, že několik našich hráčů v minulosti za Opavu hrávalo, nastoupili tak proti svým kamarádům a vůbec jim to nešlo,“ kroutil hlavou trenér Bílovce. Další dvě prohry přišly v soubojích s Polankou a Frenštátem. „Naštěstí jsme tuto krizi překonali,“ vydechl si Peter Šloff.