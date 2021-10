Po hodině hry se domácí vrátili do hry. „Po faulu na našeho hráče jsme měli výhodu, jenomže o míč jsme přišli a Hlubina snížila,“ pokračoval trenér Jakubčovic. Hlubina si vytvořila poté ještě větší převahu. „Sypali nám do vápna jeden centr za druhým. Nám se ale podařilo vítězství udržet. Musím ale přiznat, že jsme vyhráli se štěstím,“ zakončil David Molnár.

„Věděli jsme, že nás čeká velmi kvalitní soupeř. Vycházeli jsme proto ze zatažené obrany a chodili do rychlých brejků,“ pronesl hrající trenér Tatranu David Molnár. Úvod zápasu měli hosté doslova snový. První gól padl ve 13. minutě, kdy se trefil po přihrávce Vavroše Malina. Brzy se prosadil i Schreier a bylo to 0:2. „Následně nám vyšel ještě jeden brejk. Jen škoda, že Ďurica zakončení uspěchal a míč poslal vedle branky,“ litoval hostující stratég.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.