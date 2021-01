Marku, jak se zrodil váš návrat do Nového Jičína?

Klub mě kontaktoval už minulou zimu, když jsem šel na zkoušku do Valašského Meziříčí. Říkali mi, že by mě chtěli zpátky, ale v té době už jsem byl domluvený na přípravě s Valmezem. Teď mi pan Hurta volal už po skončení podzimu, abych přijel na přípravu a zkusil se vrátit. Takže jsem teď tady a uvidíme, jak to bude dál.

Řešil jste i nějaké jiné nabídky, nebo byl pro vás Jičín prioritou?

Nějaké nabídky jsem měl, ale nikam jinam jsem nechtěl. Bylo to všechno dál, takže jsem byl rád za Nový Jičín. Navíc velmi dobře znám prostředí, takže to také sehrálo svou roli.

Poslední půlrok jste strávil v Jeseníku nad Odrou, kde jste hráli špici I.B třídy. Jak se vám tam dařilo?

Myslím si, že to bylo dobré jak po týmové, tak individuální stránce. Hráli jsme o postup do I.A třídy, všichni v týmu se zvedli, takže to bylo fajn. Dařilo se mi relativně i střelecky, nějaké branky jsem dal, takže mohu být spokojen.

Jako krok zpátky jste to tedy nebral?

Ne, určitě ne. Celou dobu jsem se na sobě snažil makat, chodil pravidelně na tréninky. Pořád jsem měl v hlavě, že ještě chci někam výš, špatně jsem to nebral.

Předtím jste ještě kopal v divizních Všechovicích…

Asi všichni, kteří to viděli, ví, že se nám nedařilo. Za podzim jsme uhráli jen dva body, trošku jsme se v té pomyslné kaluži koupali. Nedařilo se nám ani herně, ani výsledkově. Byl to asi nejhorší podzim, jaký jsem kdy odehrál. Na druhou stranu i přesto na nás chodilo celkem dost lidí, na tohle se vzpomíná příjemně. Snažili jsme se i my na hřišti, jen nám to prostě nešlo.

Před rokem jste byl v zimě na zkoušce ve Valašském Meziříčí. Proč to tam tehdy nedopadlo?

Odjel jsem celou přípravu, ale asi dva týdny před začátkem jsem musel z důvodu pracovních povinností odejít. Časově jsem nestíhal, takže jsem skončil.

Ve Všechovicích jste hrál divizi E, teď vás čeká skupina F. Je podle vás mezi nimi nějaký výkonostní rozdíl?

Určitě je efko kvalitnější, přece jen tam jsou rezervy ligových týmů. V éčku je jen Slavičín a Hranice, v uvozovkách je to takové nezajímavé. Oproti tomu jsou ligová béčka mnohem kvalitnější. Pár zápasů Jičína jsem viděl, když hráli s béčky nebo s Vítkovicemi, tak to bylo úplně o něčem jiném než v éčkové skupině. I výkonnostně to pro mě bude posun.

Proč jste se vůbec před rokem a půl uchýlil k odchodu z Nového Jičína?

Přišlo mi, že se to celé začalo trochu trochu rozpadat. Odešel pan trenér Hajný, který si s sebou vzal tři hráče. V kabině se začalo diskutovat, kdo odejde, neodejde a tak dále, jak to vlastně vůbec celé bude vypadat. Řekl bych, že možná trochu selhala komunikace v klubu, v té době jsem vycítil, že možná o některé z nás není zájem. Proto jsem si začal hledat nové angažmá a nakonec jsem byl ve Všechovicích.

Nyní vás na jaře čeká tuhý boj o záchranu. Počítáte s tím?

Určitě tomu tak bude, pokud tedy po přípravě zůstanu. Letos to rozhodně bude priorita, ale do budoucna bych chtěl, abychom byli výše. Snad se z toho co nejdřív vykopeme a budeme hrát o vyšší příčky.

Řešil už jste s trenérem Štverkou, kam s vámi počítá?

Něco jsme mezi sebou prohodili, ale myslím si, že mě dobře zná a ví, kde mě může použít. V tomhle směru podle mě žádný problém nebude.

Hrát se bude navíc více kol než na podzim. Jste za to rád, nebo to vidíte jako přítěž?

Já jsem za to rád, popravdě bych hrál pořád, klidně bez zimní přestávky. Na podzim nás bohužel covid stopl, bez fotbalu už se to nedá vydržet. Je to na zbláznění, radši bych opravdu hrál pořád. Moc se na jaro těším.

Čemu jste se místo fotbalu věnoval?

Hlavně přítelkyni a rodině, chodili jsme na různé výšlapy a procházky se psem. Ono vlastně nic moc dalšího se ani dělat nedalo.

Jak se momentálně připravujete? Podmínky nejsou úplně příznivé…

Chodil jsem už před svátkama běhat, potřeboval jsem se trochu vyběhat. S klukama jsme si v Jeseníku byli párkrát zakopat, ale to bylo jen v pár lidech. Momentálně tréninkové dávky přidávám jak kilometrově, tak rychlostně. Snažím se co nejlépe pracovat, abych byl na jaro připravený.

Máte nějaký strach, že by se třeba jaro neodehrálo?

Strach mám velký. Bojím se, že nezačneme, protože kvůli momentální situaci ztrácím nejlepší léta svého fotbalového života.