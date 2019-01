Starší dorostenci fotbalového Nového Jičína, hrající Moravskoslezskou divizi, sk. E, čekají v novém ročníku nadále na premiérový bodový zisk.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

Ve vloženém kole doma podlehli rezervě Šumperku a o víkendu nebrali body ani s dalším soupeřem ze Šumperka, když v Jeseníku prohráli brankou z nastaveného času. Mladší dorostenci jsou prozatím na čtyřech bodech. Nejvýše hrající celek z Novojičínska se doma představí opět v sobotu, kdy na umělé trávě přivítá Hranice B.

Starší dorost: FK Nový Jičín - Šumperk B 0:2 (0:0)

Vyrovnané utkání s mnoha nevyužitými šancemi, zejména ve druhé pětačtyřicetiminutovce, se lámalo krátce po změně stran. Šumperk potrestal domácí nejprve ve 47. minutě, a po další chybě domácí defenzivy pak v 70. minutě. Hosté tak po dvou rychlých akcích rozhodli o svém vítězství.

Nový Jičín: Tichánek Rulíšek, Kučera, Maňák, Zmatek David (70. Bartoň), Žlebek, Pokorný, Horák Hatlapatka, Vrbica (48. Indrák).

Starší dorost: FK Jeseník - FK Nový Jičín 2:1(0:0)

Za stálé územní převahy domácích se v prvním poločase skóre neměnilo. Novojičínský gólman Tichánek však, stejně jako v předchozím utkání, inkasoval brzy po návratu z kabin a deset minut před koncem vyrovnal hlavičkou Hatlapatka, jenž zužitkoval centr Vrbici. Když už se zápas blížil remíze udeřili v 92. minutě znovu domácí a Krátký po rohovém kopu vstřelil vítěznou trefu. „Náš celek musel již před zápasem řešit absenci středových hráčů nemocného Žlebka a Hrubého. Navíc během zápasu pro zranění střídal Pokorný a Maňák," připomněl marodku trenér starších dorostenců František Merenda.

Branka NJ: Hatlapatka.

Nový Jičín: Tichánek Svobodník, Indrák, Maňák (70. Lee), Zmatek Horák, Kučera, Pokorný (46. Bartoň), Rulíšek (65. David) Vrbica, Hatlapatka. Trenér: František Merenda.

Mladší dorost: FK Nový - Jičín Šumperk B 1:1(0:1)

Spíše bojovné utkání, ve kterém se hra odvíjela mezi šestnáctkami, nenabídlo na obou stranách příliš gólových šancí. Po prohraném hlavičkovém souboji na půlce hřiště se za domácí obranu dostal hostující hráč a Grulichovi nedal šanci. Do druhého poločasu naběhlo na domácí straně hned pět nových hráčů a čerstvá krev byla znát. Domácí začali Šumperk přehrávat a lépe kombinovali. Po dalších zahozených šancích však domácí podržel Grulich, který lapil samostatný nájezd hostů. Domácí tým trenéra Kvity se nakonec dočkal po trefě nejlepšího hráče domácích, Bartoně, jenž potrestal chybu hostující obrany, a rozhodl tak o konečné remíze.

Branka NJ: Bartoň

Nový Jičín: Grulich Kuman (41. Štok), Indrák, Gold, Čapka (41. Slavík) Kyselý (41. Bátrla), Staněk, Dyčka (O. Horák), D. Horák (O. Horák I) Hanzelka (70. Geryk), Bartoň.

FK Jeseník - FK Nový Jičín 4:3 (1:2)

Nový Jičín šel do vedení po pohledném gólu Bartoně a po následném vyrovnání domácích poslal hosty znovu do vedení, po přihrávce Bartoně, Hanzelka. Nejtěsnější vedení vydrželo mladším dorostencům Nového Jičína do konce první půle. Po změně stran však domácí dvěma zásahy otočili skóre zápasu. Hanzelka pak svým druhým gólem v utkání vyrovnal na 3:3, ale ani to Novému Jičínu na body nestačilo. Jeseník poté využil novojičínského zaváhání a čtvrtou brankou rozhodl o svém vítězství. „První poločas a část druhé půle jsme byli lepší, ale někteří kluci odešli fyzicky a budou muset více přidat v tréninku. V zápase jsme udělali asi osm hrubých chyb. To je na divizi moc a někteří by se nad sebou měli zamyslet, protože se nekoncentrují na pokyny a na momentální situace ve hře," zlobil se kouč mladších dorostenců Jaromír Kvita, jehož celek v úvodních čtyřech utkáních posbíral čtyři body. „To, že jsme byli v zápase lepší na míči a v útočné fázi, nám bylo na nic. Domácí zastavili spoustu šancí svou obětavostí. Momentálně nemáme takovou kvalitu, jakou si představuji, a na tom musíme zapracovat. Doufám, že k tomu kluci také tak přistoupí," uzavřel trenér novojičínských mladíků.

Branky NJ: Hanzelka 2, Bartoň.

Nový Jičín: Geryk D. Horák (41. Slavík), Kuman, Indrák, Čapka Kyselý, Gold, Dyčka, Bátrla Hanzelka, Bartoň. Trenér: Jaromír Kvita. (dtb)