Tak to bylo asi dva tři roky zpátky v Pustějově, kde jsem tak v 70. minutě dával na 1:1 nůžkama. Výsledek skončil 1:1, už se nám nepodařilo dát gól.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Myslím si, že největší kvalitu co se týče hřiště, prostředí tak u nás z okresu má Lichnov, tak ten bych chtěl asi vyzdvihnout i co se týče slušnosti fanoušků. A nerad? To je těžká otázka, ale myslím si, že v tom okresu je to tak vyrovnané a každý se snaží být pro nás tak nepříjemným soupeřem, že je to těžké všude. Takže bych asi úplně nechtěl nikoho jmenovat.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick?

Možná při troše štěstíčka ano.

Zdroj: Marie Rodovská

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Tak tím, že jsem fanoušek Realu Madrid už strašně dlouho, tak tam je jasná otázka, že Cristiano Ronaldo.

Jak hodnotíte úroveň okresního přeboru Nový Jičín?

To už jsem trošku naznačil. Myslím si, že úroveň okresu co se týče fotbalistů a týmů v okresu, tak je dost vysoká. Je tam hodně šikovných fotbalistů jak už mladších, kteří se zapojujou v dorosteneckých kategoriích, tak i chlapů, kteří hrávali divize a vyšší skupiny.

V jakém fotbalovém prostředí se vám nejlépe hrálo?

Tak tady je asi jasná odpověď – tady doma ve Stachovicích za Slavii. Ať už je to parta v kabině, kde si myslím, že nám to šlape na dvě stě procent, a to, co máme za fanoušky, když jsme vesnice o čtyři sta pěti stech obyvatel, máme na výjezdech dvě stě lidí, tak si myslím, že je to fajn a že to hovoří úplně o všem, že ty Stachovice teď tím fotbalem dost žijou.

Zdroj: Deník