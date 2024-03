Fotbalisté Nového Jičína porazili v sobotní generálce na start jarní části divize E, do které vstoupí 9. března domácím duelem s Holešovem, účastníka krajského přeboru z Kravař 2:1.

Fotbalisté Nového Jičína (v bílém) během přípravného zápasu s Petřvaldem na Moravě. | Foto: Roman Dujsík

Nový Jičín poslal do vedení po půlhodině hry Nippert, ještě do pauzy soupeř srovnal. Výhru trefil domácím v 75. minutě Adebayo. „Děkujeme do Kravař, že i přes marodku dorazili a předvedli kvalitní výkon. V utkání bylo dost soubojů, ale jiné to nebude ani v mistrácích. Pokud se chceme zachránit, budeme se muset na vlastní polovině chovat jinak a přistoupit k tomu zodpovědněji,“ řekl Deníku k utkání trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

Před startem jara se také vyjádřil ke kádru. „Změn moc není. Skončil Francouz Kebe, konkurenci v útoku by měl zvýšit další zahraniční hráč Desire. Postrádat budeme Klimeše, který je na studiích v Litvě. Další komplikací je zranění Kociána, jenž by snad za měsíc mohl začít trénovat,“ vykládal kouč Nového Jičína. „Představoval jsem si celkově větší posílení, ale snad se nám povede ještě někoho zkušenějšího sehnat,“ dodal Pavel Kunc.

Příprava (sobota 2. 3. 2024):

Nový Jičín – Kravaře 2:1 (1:1)

Branky Nového Jičína: 30. Nippert, 75. Adebayo.

FK Nový Jičín (do utkání zasáhli): Vaculík – Korytář, Magdon, Nippert, Hurta, Balhárek, Onyechere, Bartoň, Cacek, Desire, Janovský, Adebayo, Cagaš, Kachel, Rajskup, Štefek. Trenér: Kunc.