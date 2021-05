Útočník Tomasz Gomola už nebude oblékat dres Nového Jičína. Sedmadvacetiletý fotbalista posílil účastníka třetí nejvyšší polské soutěže ROW Rybnik. Ve svém novém působišti začal skvěle. Ve dvou zápasech si do statistik připsal dvě branky.

Martin Štverka, trenér Nového Jičína | Foto: VLM

„Tomasz využil toho, že u nás se fotbal nehraje a zamířil do Polska,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka. Skončil také obránce Jakub Blejchař, který by měl posílit Hranice. „Jsou to pro nás ztráty. Ale nedá se nic dělat. Mrzí mě, že jsme se nakonec nedomluvili na příchodu Honzy Smolarčíka,“ přiznal nový kouč Nového Jičína. Nováčky jsou tak zatím Matek Staněk a nově Jakub Svrčina, který naposledy oblékal dres divizního Bohumína. „Stále ještě hledáme nové hráče. Ale na druhou stranu nikoho podepisovat nechceme, když nevíme, zda se začne hrát,“ přiznal kouč a dodal: „Osobně si myslím, že letošní ročník se odpíská.“