„Do zápasu jsme šli po dvou náročných kondičních trénincích,“ začal o utkání hovořit trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Nebyli jsme navíc kompletní. Kluci jako Hurta nebo Jesch ještě byli na dovolené,“ pokračoval šéf novojičínské lavičky. V týmu už nefiguruje jméno Davida Seidlera. „David se rozhodl v Novém Jičíně dal nepokračovat. A to jak kvůli pracovním povinnostem, tak kariéry rozhodčího, které se chce více věnovat,“ vysvětlil Martin Štverka.

V samotném utkání začaly góly padat až po přestávce. „V první půli sice góly nepadaly, ale zápas měl slušné parametry. Dalo se na to dívat,“ poznamenal Štverka. Po přestávce šli domácí do vedení. Novému Jičínu se ale podařilo výsledek otočit. „Dali jsme dva hezké góly. Bohužel nakonec jsme prohráli. Udělali jsme zbytečné chyby, které domácí tým potrestal,“ povzdech si Štverka a dodal: „Náš výkon nebyl špatný, ale ze zápasu jsme měli vytěžit daleko více,“ zvedl prst trenér. K možným změnám v kádru uvedl: „Chceme ještě tým posílit, ale musí jít o hráče do základní sestavy.“

V sobotu se Nový Jičín v rámci přípravy střetne s Fulnekem.

Přerov – Nový Jičín 3:2 (0:0)

Branky Nového Jičína: Janovský, Magdon.

Nový Jičín: Hub – D. Palla, Heiník, Nippert, Hutnik – Janovský, Mrkvička, Vokoun, Knedla – Staněk, Magdon. Střídali: M. Palla, Ručka, Raiskup. Trenér: Martin Štverka.