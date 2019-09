Na Nový Jičín čekal v osmém kole náročný úkol v podobě utkání na hřišti Karviné B, druhého týmu tabulky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Svěřenci trenéra Aloise Skácela předvedli nadějný a bojovný výkon, ale na body jim to nestačilo, s favoritem prohráli 0:2. „Byl to hodně těžký zápas, Karviná hrála hodně rychlý fotbal. V prvním poločase nám vůbec nic nedovolili. Kluky ale můžu pochválit za to, jak to skvěle odpracovali,“ ocenil své svěřence za předvedený výkon Skácel.