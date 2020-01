Pro fotbalisty Nového Jičína, kteří přípravu odstartovali 15. ledna, se jednalo o první zimní duel. A byl úspěšný, svěřenci Aloise Skácela vyhráli nad Brušperkem 2:0.

„Z mužstva nám odešlo šest hráčů plus brankář, takže zase tvoříme nový tým, využíváme nějaké dorostence. Zatím zkoušíme mladé kluky a čekáme, jak dopadnou jednání s posilami. Je to začátek, máme ještě dostatek času na to, abychom se na jaro připravili,“ poodhalil trenér Skácel, jaký je současný stav mužstva.

O vítězství nad Brušperkem se postarali brankami Jakub Ševčík a Jan Smolarčík.

V dalších přípravných utkáních Nový Jičín poměří síly s Všechovicemi, Frýdkem-Místkem, Vítkovicemi U19, Bílovcem, Vsetínem, Fulnekem a Hranicemi.

Bílovec sehrál o víkendu druhý přípravný duel a první vítězný, nad Valašský Meziříčím vyhrál 3:1, na střeleckou listinu se zapsali Tomáš Socha, který vyrovnával na 1:1, Marek Socha z penalty a Martin Pěla.

„Výkony v přípravě jsou zatím dobré, přístup hráčů taky. Chystáme se na jaro, které bude těžké. Zápas proti Valašskému Meziříčí byl vyrovnaný, podržel nás brankář Raška, který nás posílil z Bruntálu. Chytil tři tutovky,“ zhodnotil vítězné utkání trenér Bílovce Peter Šloff. Příští přípravný zápas sehraje Bílovec v sobotu s Frenštátem p. R.

NOVÝ JIČÍN – BRUŠPERK 2:0

Nový Jičín: Hub – Málek, M. Palla, Blejchař, Kudělka, Kadlčík, D. Palla, Vokoun, Magdon, Janovský, Smolarčík. Trenér: Skácel.

Branky Nového Jičína: Ševčík, Smolarčík.

BÍLOVEC – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:1

Bílovec: Raška – Bednář, Tomášek, Pavlík – Cverna, Černín – Limanovský, Pěla, Dluhoš – Střelec. Trenér: Šloff,

Branky Bílovce: T. Socha, M. Socha (pok. kop), Pěla.