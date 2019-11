Fotbalisté Nového Jičína neprodloužili sérii čtyř utkání bez porážky, když doma překvapivě podlehli Dětmarovicím 3:4.

„Chtěli jsme vyhrát, abychom si udrželi odstup od spodku tabulky. To se ale nepodařilo, měl jsem pocit, jako by si kluci jen šli zahrát fotbal, bez plnění nějakých obranných povinností a vyzkoušeli si, že takhle to nepůjde,“ lamentoval po utkání trenér Nového Jičína Alois Skácel.

Jeho tým se sice zásluhou Kutáče dostal do vedení a pak vedl ještě 2:1 brankou Hajnoše, ale těsně před přestávkou inkasoval vyrovnání. „Byl to asi klíčový okamžik, měli jsme to udržet do pauzy,“ věděl Skácel.

Ve druhém poločase se Nový Jičín dostal potřetí do vedení, ale ani to neudržel. Novojičínští tak přezimují na devátém místě tabulky.

NOVÝ JIČÍN – DĚTMAROVICE 3:4 (2:2)

Nový Jičín: Ognjanov – Massaniec, Blejchař, Nippert, Hutník (87. Málek) – Kutáč, Hruška (86. Palla), Mkrvička Hajnoš, Vokoun – Smolarčík. Trenér: Skácel.

Branky: 12. Kutáč, 43: Hajnoš, 67. Smolarčík (pok. kop) – 36. a 78. Egri, 44. Mičola, 90. Řapek. Rozhodčí: Mayer – Gasnárek, Galář. ŽK: Kutáč, Smolarčík – R. Macko, Škuta, M. Macko, Mičola, Leibl, Řapek. Diváci: 55.