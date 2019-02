Novojičínští fotbalisté hráli na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí 120 minut bez branek. Při penaltách pak Hajného celek proměnil všechny čtyři pokusy a slavil postup do 1. kola.

DIVIZNÍ fotbalisté Nového Jičína vyzvou v 1. kole MOL Cupu druholigové Vítkovice. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

Ostrý vstup do sezony 2017/2018 mají úspěšně za sebou. Divizní fotbalisté Nového Jičína uspěli v předkole českého poháru MOL Cup na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí, kde v základní hrací době a ani v následném třicetiminutovém nastavení branka nepadla, ale po následném penaltovém rozstřelu se mohli radovat Novojičínští, kteří proměnili všechny čtyři pokutové kopy, zatímco domácí mířili dvakrát nad Tichánkovu branku.

Nový Jičín zahájil přípravu na nový ročník v pondělí a už v sobotu bojoval ve Frýdlantě, který v závěru uplynulé sezoně vybojoval záchranu v divizi i díky vítězství právě v Novém Jičíně, o to, kdo v 1. kole vyzve druholigové Vítkovice.

„Pro oba týmy to bylo těžké, protože trénujeme jen týden a první utkání bylo hned soutěžní. Ale určitě jsme k tomu nějak nepřizpůsobovali tréninky a kluci šli do zápasu z plné zátěže. Navíc se ještě třicet minut prodlužovalo, takže to bylo ještě složitější,“ připomněl kouč FK Nový Jičín Pavel Hajný půl hodinový nášup, ve kterém se nehrálo na zlatý gól, ale v případě branky by se prodloužení, které se hrálo na dvakrát patnáct minut, dohrávalo až do konce.

Ve vyrovnaném utkání mohly už v základní hrací době skórovat oba celky, ale šance volající po gólu nakonec zůstaly nevyužity. V prvním poločase měl největší hostující možnost Staněk, jenž se po své poslední dorostenecké sezoně, ve které nastřílel v divizi neuvěřitelných 43 branek, přesunul do A mužstva, ale na brankáře Prepsla, jenž do Frýdlantu zamířil v létě z druholigového Frýdku-Místku, nevyzrál.

„Bylo to vyrovnané utkání a nejlepší výkon jsme předvedli asi na začátku druhého poločasu, kdy jsme soupeře přehrávali. Škoda naší veliké šance v závěru základní hrací doby,“ vracel se k Hajný k momentu, kdy střídající Fertál ve obrovské možnosti zblízka minul branku.

Gólový moment nakonec nepřišel ani v třicetiminutovém prodloužení a na řadu tak přišly pokutové kopy. Na úvodní dva zásahy domácích odpověděli kapitán Malina s Opatřilem, a když ve třetí i čtvrté sérii poslali Frýdlanští své pokusy nad, mohl se Nový Jičín po dalších úspěšných pokusech Juříčka a Staňka radovat z postupu do 1. kola.

„V prodloužení už nějaké větší šance nebyly a penalty jsme naštěstí zvládli lépe,“ oddechl si Hajný, kterému chyběl vinou pracovních důvodů kapitán Švec a také Pavel Macíček, jenž se zranil na pátečním tréninku a na noze má sádru. „Bohužel to nevypadá dobře a uvidíme v nejbližších dnech, jak dlouho nám bude chybět,“ zoufal si kouč Nového Jičína.

Hajný: Vítkovice? Bude to pro nás výzva

V loňském pohárovém účinkování doma vyzvali prvoligovou Karvinou, se kterou po boji padli 1:2. Také letos si novojičínští fotbalisté zahrají proti celku z vyšší soutěže, když tuto sobotu (17.00) přivítají druholigové Vítkovice.

„Je to pro kluky určitě jakási odměna, protože z postupu máme radost. Je to pro nás výzva a můžeme jenom překvapit, protože celek z vyšší soutěže musí vždycky potvrdit postup. My se musíme semknout a budeme se snažit favorita potrápit. Určitě mu to nedáme zadarmo,“ zdůraznil novojičínský trenér Pavel Hajný, jenž se s klubem dohodl na prodloužení spolupráce na celou nadcházející sezonu.

„Za půl roku se tady udělal kus práce a věřím, že jsme schopni se ještě posunout dále. Bylo pro mě podstatné, že mužstvo drželo při sobě a chtělo na sobě pracovat. Kromě toho je pro mě obrovsky důležité, že vedení klubu plní to, co slíbí. Tohle totiž není všude obvyklé,“ vysvětloval důvody svého rozhodnutí zkušený kouč, jehož kádr v létě opustil především kanonýr Radovan Lokša, jenž zamířil do třetiligových Petřkovic, dále také další útočník Jan Smolarčík, který odešel do Kunína a také Slovák Krčula, jenž se vrátil do Frýdku-Místku.

Jedinou posilou, kromě talentovaných dorostenců, tak zůstává útočník Pyclík, jenž přišel z HFK Olomouc. „Máme tady kluky z dorostu a ještě je něco v jednání, ale uvidíme. Je možné, že už se kádr měnit nebude,“ dodal závěrem někdejší kouč Hlučína či Třince.

1.BFK FRÝDLANT N. O. – FK NOVÝ JIČÍN 0:1 po PK (0:0, 0:0, na pen 2:4). ŽK: Šigut, Kubáň – Kalich, Kiss Farkas, Juříček. Rozhodčí: Cieslar – M. Dudek, Mankovecký. Diváci: 211.

Penalty za Nový Jičín proměnili: Malina, Opatřil, Juříček, Staněk. FK Nový Jičín: Tichánek – Javorek, Malina, Nippert, Kiss Farkas – Kalich (102. Indrák), Juříček, Staněk, Uhlíř (70. J. Macíček) – Opatřil – Pyclík (70. Fertál). Trenér: Hajný.