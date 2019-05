Novojičínští fotbalisté do utkání s Bohumínem vstupovali s remízou 2:2 s lídrem tabulky Slavičínem v zádech a navíc s vědomím, že na hřištích soupeřů se jim daří, ze všech týmů divize E venku nasbírali nejvíce bodů. A ze hřiště Bohumína si nakonec odvezli další tři, i když se jejich vítězství nerodilo nijak snadno.

Úvod utkání se rozhodně nehrál opatrně, oba týmy myslely hlavně na útok. „Byl to otevřený zápas nahoru dolů, na obou stranách bylo hodně šancí,“ potvrdil trenér Nového Jičína Pavel Hajný.

Jako první se do střelecké listiny zapsali domácí, a to už ve 13. minutě. „Po naší špatné rozehrávce se soupeř dostal do vedení, ale nám se povedlo ještě v první půli vyrovnat,“ zmínil Hajný branku Macíčka ze 37. minuty. Ve druhém poločase chtěl Nový Jičín utkání rozhodnout, ale dlouho to vypadalo, že se bude radovat spíše soupeř. „Věřil jsem, že druhý poločas zvládneme, ale zase jsme naopak inkasovali,“ zlobil se Hajný.

Jeho svěřenci ho však nakonec potěšili a našli ještě síly na obrat. V 80. minutě nejprve srovnal stav Klepáč a v 89. minutě pak vstřelil vítěznou branku na 3:2 Smolarčík. „Takováto otočka by nám mohla psychicky pomoct,“ řekl Hajný. Jeho svěřenci se netradičně už ve středu utkají na hřišti Vsetína.

BOHUMÍN – NOVÝ JIČÍN 2:3 (1:1)

Nový Jičín: Šupolík – Wolf (87. Hurta), Švec, Nippert, Kiss Farkas – Urbanovský (77. Preči), Vokoun (46. Klepáč), Juříček, Macíček – Staněk – Smolarčík.

Branky: 13. Palej, 51. Padych – 37. Macíček, 80. Klepáč, 89. Smolarčík. Rozhodčí: Slováček – Bebenek, Marinč. ŽK: 67. Padych – 88. Staněk. Diváci: 120.