Pořádná facka na úvod. Novojičínští fotbalisté v sobotu vůbec nezvládli duel v Dětmarovicích. Domácí výběr trenéra Petra Blejchaře přehráli jasně 6:0.

Fotbalisté Přerova (v modrém) v přípravném utkání s Novým Jičínem. | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Prohráli jsme 6:0, je to samozřejmě katastrofa a ostuda,“ pokrčil na úvod rameny trenér Nového Jičína Petr Blejchař. „Když to řeknu blbě, tak jsme v úvodu dostali ze tří střel čtyři góly,“ přidal. Tým je podle něj pod dekou. „Nepovedla se nám výsledkově příprava, klukům to nejde, ale pracujeme dál. Máme mladé mužstvo, domácí byli naopak zkušenější a po prvních dvou gólech to bylo jasně znát.“