Nový Jičín – Starší dorost TJ Nový Jičín hostil ve 23. kole Moravskoslezské divize FC Vítkovice B. Přestože byli hosté papírovými favority, dařilo se s nimi domácím hrát vyrovnanou partii. Nakonec rozhodly poslední minuty zápasu a větší chuť hrát fotbal až do závěrečného hvizdu.

Již v 9. minutě se k rozehrané standardní situaci dostal domácí Hes, který trefil míč z halfvoleje, jenže se slabou razancí. Hned z následného útoku Vítkovic prošel středem Coufal, přihrál mezi obránce nabíhajícímu Tkáčovi, který z hranice šestnáctky nastřelil pouze gólmana Hanuse.

Ve 26. minutě hlavičkoval hostující Tkáč z hranice vápna, ale mířil nad. Poté se hra přestěhovala do středu hřiště a šancí bylo na obou stranách jako šafránu.

Šance se začaly rodit až ve druhé půli. Nejprve vyslal vítkovický Matiášek dělovku ze 35 metrů, jeho radost však pokazil obětavým výskokem domácí Hanus. Stejný hráč poté vystřelil i z rohu šestnáctky, ale opět to byl domácí gólman, kdo zhatil takřka jistou branku.

Na druhé straně našel Novotný Nipperta, jeho dělovku však zastavila obrana hostí. Když už to vypadalo na dělbu bodů, udeřily z nenápadné akce Vítkovice. Nejprve vyzkoušel v 84. minutě pozornost gólmana Nečas, který se dostal i k dorážce, ale Hanus kraloval, když jeho přesnou střelu vytáhl na roh. Z něj pak hosté skórovali.

Míč se dostal za obranu k nekrytému Tomisovi, a ten z úhlu vyslal skákavý míč ke vzdálenější tyči – 0:1. Teprve poté začali hrát rychlý fotbal i domácí, ale na srovnání to již nestačilo.

Janis Papadopulos (Nový Jičín): Bohužel, soupeř byl dnes lepší a vyhrál zaslouženě. To, co předvádíme poslední dobou, je stále horší. Na druhou stranu musím vyzdvihnout hru celé obrany, která to dnes celé držela, a hlavně pak výkon gólmana Hanuse, který byl nejlepším hráčem na hřišti. Bohužel, posledních deset minut jsme odpadli fyzicky, což je výsledkem špatné tréninkové účasti, a také zranění. Dostali jsme branku ze standardky, ze které většinou skórujeme my. Chce to změnu. Asi již začneme budovat mančaft pro příští sezonu.

Vítězslav Hrdý (Vítkovice B): Dnes se hráčům potvrdilo pravidlo, že se musí hrát až do závěrečného hvizdu. Nový Jičín je v domácím prostředí hodně silný a spousta zápasů zde končí buď remízou nebo těsným vítězstvím domácích. Navíc, na takovém úzkém hřišti se hraje těžko a nezbývá vám nic jiného, než zkoušet střílet z každé pozice. Kluci naštěstí bojovali až do konce a šli trpělivě za vítězstvím, nehledě na to, že máme spoustu zraněných a hned na začátku se nám zranil další hráč.

TJ Nový Jičín – FC Vítkovice B 0:1 (0:0)



Branka: 85: Tomis, ŽK: Švihel – Coufal, rozhodčí: Krasula – Švec, Černosevič, diváci: 60



Nový Jičín: Hanus – Metejičný, Švihel, Nippert, Pavelka – J. Hes, Polášek, Novotný, Klos (54. L. Hes) – Kudělka (36. Smolarčík), Hanzelka (54. Wind). Trenér Janis Papadopulos



Vítkovice B: Růžička – Matiašek, Coufal, Tomis, Potůček – Švabík, Karol, Badura (5. Drápela), Nečas – Tkáč, Balliu (75. Šimák). Trenér Vítězslav Hrdý