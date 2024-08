Můžete představit zásadní novinky pro nový soutěžní ročník?

První se týká soutěže veteránů, která hraje pod názvem Clavin, z Veterána mužem HNED! Tady jde o možnost doplnění týmů o pět hráčů starších 40 let z jiných družstev. Reagujeme na žádost přihlášených klubů, ale také udržitelnost této soutěže. Slibujeme si od toho další zatraktivnění soutěže pro naše nejstarší.

Letošní novinkou, dá-li se to tak nazvat, bude možnost opakovaného střídání též v okresním přeboru mužů a v okresním poháru mužů. Toto pravidlo máme již v nižších soutěžích, ale vyšli jsme vstříc většině klubů hrajících okres. Jejich zásadním argumentem byl neustále ubývající počet hráčů, a tak při opakovaném střídání může zpět do hry naskočit hráč, který si zatím odpočinul na lavičce.

Další novinkou je hrací systém mladší žáci 8+1. Aktuální mládežnický moderní fotbal a malé formy hry se vracejí na ,,velké hřiště“. I my chceme jít touto cestou a změnili jsme pro mladší žáky systém ze 7+1 na 8+1, který se hraje na rozměrech mezi pokutovým územím. Ideálně tak, aby i mladší žáci hráli na velké branky 7,32x2,44 metru, tak aby padalo co nejvíce branek.

Sáhli jsme také do kvalifikace Ligy mistrů pro mladší žáky. Po osvědčeném vzoru kvalifikací přípravek, přecházíme i na kategorii mladších žáků. Kvalifikace budou probíhat v jarní části, budou na ně delegováni rozhodčí. Změnou přiblížíme hráčům podobu ,,mužských“ kvalifikací, ale zvýšíme i regulérnost. Dále snížíme tlak na výsledek v soutěžních utkáních, kde by zápasy měly sloužit primárně jako další tréninková jednotka.

Stále zvyšující se agrese vůči delegovaným osobám nás přivedlo k myšlence zavedení zelených pásek pro mladé rozhodčí, které slouží jako ochrana a respekt pro rychlejší začlenění mladých arbitrů do soutěží a eliminování negativního vlivu nedostatku rozhodčích na nejnižší úrovni.

V praxi to znamená, že v utkáních, kde bude delegovaný mladý rozhodčí se zelenou páskou na ruce a bude udělen osobní trest - ČK (ale i např. po 2. žluté kartě za kritiku rozhodčího) za pohoršující a urážlivé chování vůči delegované osobě, bude provinivšímu hráči/funkcionáři udělen vyšší trest. Vyšší trest si dále bude moci snížit pomocí alternativních trestů.

Hráč, kterému byl uložen trest zastavení činnosti za pohoršující a urážlivé výroky vůči delegované osobě, má možnost si trest snížit odpracováním si fotbalu prospěšnou činností dle Disciplinárního řádu. Absolvování základního školení rozhodčích, splnění licence a odřízení mládežnického utkání v dresu rozhodčího.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla nebo dotkne vašeho okresu?

O restrukturalizaci se neustále mluví, ale jediným hmatatelným výsledkem je nové pojmenování soutěží. Máme tak I. ligu, II. ligu, ale u nás v okrese i 8. ligu okresní přebor mužů, 9.ligu III. třída mužů, 10. ligu IV. třída mužů. A když budu neskonale ironický, pak mohu konstatovat, že naši okresní rozhodčí si konečně zapískají ligové zápasy. Zakopaný pes leží v klubech hrajících od divize včetně výše. A to napříč celou republikou. Tam panuje zásadní odpor něco se stávající strukturou soutěží dělat. A vedení FACŘ nemá odvahu ani snahu zasáhnout. Nakonec je třeba si uvědomit, že příští rok jsou volby, počínaje okresními fotbalovými svazy a konče volbami do nejvyšších pater fotbalu u nás.

Zvyšuje se, nebo naopak snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte úbytek týmů?

V našem okrese máme již několik let po sobě víceméně stabilní počet klubů hrajících mužské soutěže. Letos to je celkem 36 týmů. Poslední roky jsme soutěže III. a IV. třídy redukovali na nižší počty. Letos je situace výjimečná, jelikož obnovily činnost týmy Kujav, Tísku, přihlásily se nám B-týmy Stachovic a Studénky. Přibyly nám tedy do IV. třídy 4 týmy a všechny mužské soutěže máme plně obsazeny. U mládeže pozorujeme poslední roky spíše nárůst v kategorii nejmenších fotbalistů. Mnohem pozoruhodnější je fakt, že máme již třetí sezonu dostatek týmů hrající dorostenecký okresní přebor - konkrétně 10 týmů. A aby toho nebylo málo, máme letos ještě 6 týmů do OP mladšího dorostu. Samozřejmě to není zásluhou OFS, ale klubů, u kterých tyto týmy hrají.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost? Kolik jich vám chybí k ideálnímu stavu? Je zájem ze strany mladých?

V této oblasti je to stále stejná písnička. V určitém okamžiku se přihlásí mladí, kteří by chtěli pískat. Jsou řádně proškoleni, jsou plni elánu a odhodlání stát se kvalitními rozhodčími. Pak přijdou soutěžní zápasy o body a řada z těch mladých a nadějných to zabalí. Jednak odměna za pískání je na dnešní dobu naprosto tristní, jednak poslouchat nadávky, urážky od hráčů, funkcionářů a hlavně diváků, na to potřebujete opravdu mít hroší kůži. Momentálně však máme k dispozici 12 rozhodčích, kteří jsou nám k dispozici v sobotních i nedělních utkáních dospělých + mladé a oddílové proškolené asistenty. Ideální počet, tak abychom obsadili všechna utkání, tak to bychom potřebovali minimálně 35 sudích pro plné obsazení třemi rozhodčími. Nízký počet rozhodčích se snažíme eliminovat spoluprací s OFS Karviná a OFS Frýdek-Místek. Tam v soutěžích mají nižší počet týmů a rozhodčí nám jezdí vypomáhat.

Fotbalový turnaj mistrů pro děti. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Jak to vypadá s Okresním pohárem? Je u tuto soutěž zájem?

O pohár v okrese je zájem, letos se do něj přihlásilo 26 týmů z okresu. Losování proběhlo poprvé 9. července 2024. Tentokrát nerozděloval dvojice do prvního kola OFS, ale kluby se nalosovaly samy. Pochopitelně některé byly nasazeny. Došlo tak k zajímavým střetnutím a též k zajímavým výsledkům. Myslím si, že o soutěž je dlouhodobě stabilní zájem. A vzpomenu-li na minulý rok, kdy Okresní pohár vyhrála Tichá, postoupila do krajského finále, které též ovládla a následně se utkala v předkole MOL Cupu s divizním týmem, pak motivace tu určitě je. Samozřejmě i my jako OFS se snažíme pohár dělat atraktivnější, tak aby si účastníci finále užili ,,závěrečný mač“. Minulý rok jsme vyzkoušeli hrát finále u ,,tabulkově slabšího", letos se vrátíme k modelu neutrálního hřiště. Letos navíc finalisté obdrží originální památeční medaile, které si vyrábíme sami, vítězové obdrží památeční trika, které budou taky z naší dílny. Okresní pohár nejsou ale jen muži. V OFS pořádáme čtvrtým rokem pohár pro starší dorost a minulý rok měl velmi dobrou odezvu i pohár pro starší žáky. I naši nejlepší mládežníci budou ohodnoceni originálními dárky.

Co mládežnické akce? Liga mistrů pro děti?

S dětmi pracujeme, dle mého názoru, na jedničku. Máme naprosto skvělou a výkonnou komisi mládeže při OFS, a ta pod vedením jejího předsedy a ve spolupráci s okresním GTM trenérem pracuje s mládeží dlouhodobě velice kvalitně. O tom svědčí pravidelné a každoroční úspěchy okresního výběru U12 ( letos vítězství v krajském měřítku a postup mezi nejlepší výběry na Moravě). V posledních dvou letech jsme pak rozšířili a zintenzivnili práci v kategorii dorostenců a v kategorii dívek. Myslím, že s mladými odvádí OFS velmi dobrou práci, samozřejmě ve spolupráci s dotčenými kluby, i když s některými je to běh na dlouhou trať. Liga mistrů je samostatná kapitola činnosti OFS v oblasti přípravek a žáků. Finále a konec akce, je zároveň i začátek dalšího ročníku. Ročním přípravám a samotnému vyvrcholení finálovým turnajem v Jakubčovicích předchází několikaměsíční kvalifikace. Zakladatelem a duchovním otcem této akce je sekretář OFS Nový Jičín, Radim Dresler. A pro představu mohu říci, že letošního 5. ročníku se zúčastnilo přes 700 dětí a náklady se vyšplhaly téměř k půl milionu korun.