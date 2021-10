Tomáš Pavlík si odnesl cenu pro nejlepšího brankáře. „Od začátku turnaje jsme předváděli dobré týmové výkony, dokázali jsme dát potřebné góly. Hodně jsme sice ztráceli balóny, ale vynahradili jsme to dobrým návratem dozadu a díky tomu jsme nedostali ani jeden gól. Turnaj se nám povedl a všichni jsme byli s naším výkonem a výhrou byli spokojení,“ usmíval se Pavlík, který normálně obléká barvy Bílovce. Ze stejného oddílu byl nominován i Marek Konvičný, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. „Výkony našeho týmu předvedené na tomhle turnaji byly kvalitní. Menší komplikace nastaly ve středu hřiště, kde jsme ztráceli poměrně jednoduché balóny, ale nahradili jsme to naší týmovostí a chuti po vítězství, což nám přineslo první místo. Také bych chtěl poděkovat trenérům za možnost si zahrát a také spoluhráčům bez kterých bych individuální ocenění nezískal,“ přidal Konvičný svůj postřeh.

„Kluky musím pochválit, jak k turnaji přistoupili a s jakou chutí šli do všech zápasů,“ vzal si slovo trenér David Štverka. „Měli velkou touhu celý turnaj vyhrát. Uspěli jsme i individuálním poli. Tomáš Pavlík i Marek Konvičný potvrdili svou výbornou klubovou formu,“ dodal trenér.

