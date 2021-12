Mikloško, který se narodil 9. prosince 1961 v Prostějově, začínal s fotbalem doma v Němčicích nad Hanou. Chytání ho nebralo, jako každý mladý kluk chtěl střílet jeden gól za druhým, proto se taky tlačil do útoku.

Když mu bylo třináct, v nedalekém Prostějově se poohlíželi po brankáři pro dorosteneckou ligu. „Náš trenér se znal s vedoucím prostějovského týmu, já už byl tenkrát proti ostatním klukům pořádně vytáhlý, a tak se mě zeptal, jestli bych nechtěl chytat. Já nebyl proti, ve čtrnácti jsem přestoupil do Prostějova a po pár trénincích jsem tam chytal tu dorosteneckou ligu,“ vzpomíná Mikloško.

Mezi třemi tyčemi mu to šlo, a tak po něm v šestnácti sáhl Baník Ostrava. „Moc mi pomohlo, že jsem už v šestnácti mohl trénovat s prvoligovým mužstvem,“ říká Mikloško, který i v Ostravě dál chytal dorosteneckou ligu. „A taky jsem měl štěstí na výborné učitele, protože tenkrát byli v Baníku vynikající brankáři Schmucker s Michálikem.“ vyjmenovává.

V rámci vojny si odskočil na dva roky do Chebu (23 zápasů) a po návratu do Ostravy patřil na Bazalech k oporám. Za Baník odchytal během osmi let včetně poháru UEFA 223 zápasů. Následně odešel s vizitkou 31násobného reprezentanta do slavného West Hamu United.

V londýnském klubu strávil osm let a připsal si 347 soutěžních utkání. Zajímavostí je, že od svého nástupu zvládl 160 duelů bez přerušení. „Tu sérii mi zkazilo jediné moje vyloučení v životě a pak jsem zase chytal sto šedesát zápasů za sebou,“ přibližuje.

Fanoušci West Hamu mu dokonce složili chorál. Jak začíná? „My name is Ludo Miklosko, I come from near Moscow, I play in goal for West Ham, West Ham! Překlad? „Jsem Luděk Mikloško, pocházím nedaleko od Moskvy, chytám za West Ham, West Ham!

Po West Hamu vypomáhal dalšímu londýnskému klubu Queens Park Rangers. Tam mu ve čtyřiceti nabídli post hrajícího kouče. Zároveň dostal atraktivní nabídku z West Hamu, aby se v tomto klubu stal trenérem gólmanů.

Do Česka se vrátil v březnu 2010 a začal pracovat jako manažer pro rozvoj hráčů a vyhledávač brankářských talentů. „Nechtěl jsem být funkcionář, ani se zapojovat do politikaření. Jsem rád, že jsem našel po konci kariéry uplatnění,“ dodává Luděk Mikloško.