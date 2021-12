Dnes ve třiačtyřiceti letech žije jiný život. Nefotbalový. „Jako normální smrtelník,“ usmívá se. „Chodím z práce do práce, mám klasické civilní zaměstnání. Víc bych to asi nerozváděl,“ dodává. I když… „Něco se rýsuje, s Baníkem trochu spolupracuji, tak uvidíme, kam to povede,“ nechává budoucnost otevřenou Martin Lukeš.

Jak bylo těžké se stát tím smrtelníkem?

Hodně těžké. Počítal jsem s tím, že v Baníku budu pokračovat v jiné roli, když jsem tam byl pětadvacet let. Zmýlil jsem se a musel najet na tuto kolej, abych uživil rodinu. Nebyla jiná volba.

Na čem dlouho padala spolupráce s Baníkem?

Po vyhazovu od Šafarčíka chvíli trvalo, než to převzal pan Brabec. Koupě fotbalového klubu se nevyřeší ze dne na den. Pamatuji si, že mi novináři volali v době, kdy to pan Brabec přebíral s tím, co na to říkám, abych vyjádřil svůj názor. Já tomu fandil a nebudu lhát. Po tom, kdy jsem věděl, že za Šafarčíka není možné být v Baníku, tak po změně majitele jsem si myslel opak. Ale nechci, aby to vyznělo, že si stěžuji. Prostě se to takhle stalo.

Jiná fotbalová možnost nebyla?

Dva roky jsem trénoval ve Slovanu Ostrava děti, tam mě majitel oslovil s tím, že má nějakou vizi. Že se postaví tribuna, zázemí, bude to na Hulvákách kvést, ale nakonec to nezvládl a padlo to. Ale tam jsem si poprvé vyzkoušel trenéřinu. Neříkám, že by mě to nebavilo, ale než bych došel na úroveň, abych se tím živil, trvalo by to. I Baník mi nabízel dvakrát třikrát trénování v akademii, ale to samozřejmě také nebylo na uživení. Holt, kdybych nebyl hloupý a během kariéry si udělal licenci, jako třeba Petr Samec s Dušanem Vrtěm, kteří došli ještě v době aktivního hraní až na tu nejvyšší, bylo by to jinak. Já na to holt kašlal. Bohužel.

Dnešním ligistům byste poradil, aby mysleli do budoucna?

To je jasné. Měli by, aby to nebyl pád do tmy. Já vždycky žil jako bohém, nemyslel jsem na to, co zítra. Jak jsem řekl, věřil jsem, že budu v jiné roli pokračovat v Baníku. Chtěl jsem u fotbalu zůstat. Teď bych mladým ale poradil, aby mysleli na zadní kolečka. Většina je bude potřebovat.

Zhodnotil jste si už kariéru? Jste s ní spokojený?

Mohl jsem určitě dosáhnout na víc, nebýt zranění v devatenácti, byl bych dnes možná bez starostí. Třeba bych měl vyděláno. Jenže v době, kdy jsem dal dva góly za reprezentaci, utrhl jsem si se Žižkovem rameno, půl roku jsem nehrál a hrozně těžko se z toho sbíral. Ale povedlo se, jenže pak jsem si urval pro změnu druhé rameno. Najednou mi bylo třiadvacet, musel jsem odejít do Slavie, pak jsem se vrátil, ovšem už to nebylo, co to bývalo. Ale nestěžuji si. Prožil jsem krásné chvíle, které mi nikdo nevezme.

Například?

Spousta vítězství, samozřejmě i porážek, ale hlavně vyprodané a burácející Bazaly. Na tu atmosféru nikdy nezapomenu. Zrovna v devatenácti jsem měl jet s reprezentací do Japonska na turnaj, a tam už bych se asi prodal, protože si myslím, že nabídky by ze zahraničí byly. Místo toho jsem byl zraněný v Ostravě. Dodnes mám doma někde starý pas a v něm i víza z té doby. (usmívá se)

Vás ale už v šestnácti chtěl slavný Bayern Mnichov, že?

Ano. Byli jsme na mistrovství Evropy šestnáctiletých a Bayern si vybral mě s Davidem Jarolímem. Jenže otec za mě tehdy podepsal s Baníkem profesionální smlouvu. Bohužel to bylo možné, i když v Německu nevěděli, že něco takového existuje. V Bayernu mi řekli, že to můžu hodit za hlavu, nemusím to řešit a mám přijet. Tak mě tam otec se strejdou zavezli, já se ubytoval a byl jsem hráčem Bayernu Mnichov. Mám i takovou historku.

Povídejte…

Když mě ubytovali v areálu jejich akademie, tak otec se strejdou, kteří mě tam vezli, spali na hotelu. Druhý den se byli podívat na trénink a najednou vedle nich stál a podával jim ruku Uli Hoeness. Prý se jen koukli na sebe, protože si mysleli, že se jim to zdá. Já se zase potkal s celým áčkem. Nejvíc na mě zapůsobil Matthäus. Bohužel. Neklaplo to. Baník měl prostřednictvím smlouvy na mě nárok, otec to nevěděl, a jak ho znám, nikdy si to neodpustí.

Zazlíval jste mu to?

Ne. Nikdy. Rodiče vydělávali průměrně a chtěli, abych v Ostravě zůstal, něco i fotbalem vydělal, a ta smlouva byla za dva a půl tisíce, což pro mě bylo docela dost. Tehdejší ředitel pan Pavliska, který už pomalu končil, mi říkal, že by mě prodal, ale za deset milionů. V Bayernu vůbec nevěřili, že taková smlouva může být, neměli s tím zkušenost. Já tam tím ale skončil. Odcestoval jsem zpátky, byl jsem naštvaný, půl roku jsem ani nechodil na tréninky. Byla to škoda, protože v té době jsem na tom byl opravdu dobře. A navíc jsem si byl po týdnu tréninků s juniorkou vědom, že na to mám. Na druhé straně jednání Baníku nemůžu odsuzovat. Vychoval mě, a nejde, aby mě pustil jen tak. Byť do Bayernu.

Nakonec jste celý život, vyjma jedné sezony, byl v Baníku…

Bylo tam snad Levski Sofia, Polsko, ale to… Vy asi narážíte na to, že zrovna v té jedné sezoně získal Baník titul. Toho nelituji. Mrzí mě to daleko méně, než ten Bayern a zranění v devatenácti.

Opravdu?

To je osud. Prostě situace se tak vykrystalizovala, byly tam spory s tehdejším majitelem Peterou a nešlo zůstat. Vyhrotilo se to tak, že to jinak dopadnout nemohlo. A že Baník získal titul? Neříkám, že kdybych v týmu byl, tak by ho neměl, ale vše si sedlo, mužstvo poskládali, jak potřebovali a vyhráli. Klubu i lidem v Ostravě, kteří ráno vstanou a první, co je napadne, je Baník, jsem to hrozně přál. Dobře, že to tak dopadlo.

Vy jste byl blízko v sezoně 2009/10, kdy jste o titul přišli v podstatě v poslední minutě proti Mladé Boleslavi?

(přikyvuje) Toho je mi také víc líto než odchodu do Slavie. Nemělo se to stát, ale osud. Nebylo nám přáno. Zranil se Mario Lička, Neuwirth, sice jsme prohrávali, ale otočilo se to, a pak přišlo to, co přišlo. To bolí, tu šanci na titul jsme si vydřeli. A hráli jsme i pěkný fotbal. Neskutečný ročník, na který nikdy nezapomenu.

Byly i jiné zápasy, které si zpětně vyčítáte?

Asi i se Spartou. Vedli jsme, oni v závěru vyrovnali. Ale to byla zasloužená remíza. Horší bylo, že jsme doma – ve Vítkovicích – v mrazu prohráli s Budějovicemi. To bolí a bolet bude navždy.

Vedl vás Miroslav Koubek, který se letos vrátil do ligy…

To je borec, pan trenér, na kterého mám plno vzpomínek. Byla s ním sranda, ale v kabině byl strašně přísný. Jako Jarabinský. Ale uměl to. Věděl, co dělá, umí si naklonit šatnu a skloubit to s tvrdou prací. Po předešlé sezoně jsme na tom nebyli dobře, tak se do toho pustil hodně od podlahy. Po těch tréninkových dávkách jsme byli úplně vyřízení, sotva jsme lezli. On ale věděl, proč to dělá. Velmi inteligentní člověk. Připravil nás na začátek, my porazili Příbram, pak remizovali v Jablonci a doma vyhráli s Plzní. Tím jsme se nastartovali, že jsme jeli jak stroje.

Několikrát jste zmínil Bazaly. Co s vámi dělá fakt, že už dávno neslouží Baníku jako hlavní ligový stadion?

Dneska je to krásné tréninkové centrum, bohudík. Jinak to asi vyřešit nešlo. Město nejspíš tlačilo na to, aby Baník hrál na rekonstruovaném stadionu ve Vítkovicích, tak buďme rádi, že děti a vůbec celý Baník má kde trénovat. Pevně ale věřím, že jednou Baník bude mít svůj stadion. Byla by to bomba.

Říká se, že čas vyléčí vše. V Baníku jste skončil za neslavných okolností, vyjadřoval jste se tehdy, že to byla poprava. Vidíte to dnes už jinak, nebo pořád stejně?

Každý jednou skončí. Když se podívám dnes, jak to některým hráčům okolo pětatřiceti už neběhá, tak jim to nezávidím. Jasně, měl jsem skončit jinak než tím, že mě dají do béčka, ale stalo se. Přežil jsem to, nakonec jsem měl pěknou rozlučku alespoň s fanoušky na vedlejším hřišti na Bazalech. Jo, už je to pryč. Člověk musí být soudný, protože současný fotbal je běžecký, sprintový a to já určitě nebyl. A abychom fungovali něco jako Horváth v Plzni, tak na to jsme neměli postavené mužstvo.

Nyní se hodně mluví o Bořku Dočkalovi, zda má ve Spartě pokračovat, nebo ne. To je podobný typ jako vy, co myslíte?

Nechtěl jsem ho jmenovat, ale u něj je vidět, že pohyb už není dobrý. Já tehdy sice makal, ale cítil jsem, že už to nejde. Vy můžete hrát s tím, že máte přehled, přihrávku, zkušenosti, umíte kdykoliv dát míč, kam chcete, ale musí být komu. Tak jako to měl Horváth v Plzni. Mě mrzel spíše způsob, kdy za mnou Šafarčík někoho poslal – už ani nevím koho – kdo mi řekl, že si mám sbalit věci a přesunout se do jiné kabiny. Jen jestli chci, tak můžu trénovat s béčkem. A jinak ať se zařídím, jak chci.

Co jste si v té chvíli řekl?

Těžká rána. Hlavně jsem musel jednat okamžitě, nevěděl jsem, co bude dál. Byl to šok. Fotbal jsem pak hrál v nižších soutěžích, ale už to nebylo ono. Chodil jsem tam hrát rád, v Háji ve Slezsku a hlavně ve Vratimově byli přátelští lidé, jenže fotbal už za moc nestál. A kvůli zdraví jsem pak skončil.

Od té doby jste se na hřiště nevrátil?

Už nechodím ani za starou gardu, protože mě bolí koleno, a kdybych šel hrát, tak se týden sotva postavím. A člověk musí jít do práce. Ale věřím, že si ještě jednou zahraji. Až Milan Baroš udělá benefiční zápas, to ještě půjdu. Ale asi naposledy.

Vy jste svou rozlučku nikdy neřešil?

Ne. Vím, že Venca Svěrkoš jednu dobu ano, že bychom se v rámci jednoho zápasu rozloučili oba, ale pak z toho sešlo. A já to ani nepotřebuji. S fanoušky jsem se rozloučil na Bazalech, na to nikdy nezapomenu a to je pro mě dostatečné. Milan říkal, že ten zápas bude, jen neví kdy. Tak uvidíme. Ještě po mně chtěl, abych šel do Vigantic, ale odmítl jsem. Jsem rád, když chodím rovně.

Na Baník chodíte, sledujete ho. Jaký jste fanoušek?

V prvních poločasech jsem většinou na tribuně, pak jdu do kotle, kde mám kamarády. A hodně to prožívám. Umím se nervovat. Těší mě, že se daří. Několik let to bylo všelijaké, předchozí sezona bídná. Teď to ale vypadá, že by to mohlo dobře dopadnout. Sice nevím, jak pracoval trenér Kozel, při jeho příchodu jsem žádná očekávání neměl, ale bohužel to nezvládl. Nedařilo se. A vidíte? Teď se mu vede v Liberci. Tak to prostě bývá. Myslím si, že v té době měl Baník angažovat trenéra Svědíka.

V létě ukázalo vedení na Ondřeje Smetanu…

Ani jeho práci neznám, ale vidím to, co každý, že se to zatím ukazuje jako krok správným směrem. Proti tomu, co tu bylo, je to jako den a noc. Zvolil si asi i správné lidi kolem sebe, hodně mu pomáhá Tomáš Galásek, který má spoustu hráčských zkušeností z mezinárodní scény a reprezentace. Správný tah, funguje to. Umí reagovat na průběh zápasu, to není pravidlem, přitom u trenéra to bývá nejpodstatnější. Když něco nejde, vidí problém, a umí ho vyřešit. Pak je z toho to, že hrají fantasticky se Spartou, Plzní i Slavií. Ty zápasy měl Baník vyhrát.

Po 19 kolech má Baník stejně bodů, jako v již zmíněné sezoně 2009/10. Má na to, aby se popral o poháry?

Myslím si, že ano. A může být i výš, než třeba čtvrtý, jen nesmí ztrácet body zbytečně. Mají to dobře nastartované, teď je třeba na jaře navázat. Nebo ještě přidat. A jsou i otázkou rozhodčí, protože jsme viděli, co se děje proti Spartě a Plzni. To je pak těžké.

Světlo světa spatřují ústřižky policejních odposlechů, spisů, a tak, kde se dovídáme, jak skutečně fungoval fotbal ještě nedávno, když ho řídil Roman Berbr. Co to ve vás vyvolává?

Že je to šílené. O to víc, že to tady už jednou bylo. A teď se to vrátilo. Je mi z toho zle. Víc k tomu ani nechci říkat, protože je to neskutečné. Věřil jsem, že po „Ivánku, kamaráde“ nic takového v této míře nebude, ale mýlil jsem se. Možná to je teď ještě horší.

Jaké máte plány do budoucna?

To uvidím, jak dlouho v té fabrice přežiji. (usmívá se) Ale snad to půjde. Navíc s manželkou děláme fušky s betonovou stěrkou, to mě baví. A na začátku jsem neřekl, že se lehce vracím k fotbalu, protože už asi dva měsíce dělám skauting pro juniorku Baníku. Spolupracuji s trenérem Hejduškem, tak uvidíme, jestli to bude mít smysl. Věřím, že ano. Přes týden pracuji, o víkendech – pokud je třeba – jdu na fotbal sledovat hráče a dělat report. Jsem rád, že aspoň takhle můžu být součástí klubu, kde jsem strávil celý život. Byl bych rád, kdyby Baník zase stál na odchovancích. Jako dřív. Určitě jsou tam hráči – jako Jaroň nebo Boháč – kteří by ligu mohli hrát. Mají na to, aby na tom byli jako Buchta s Kaločem. Musí ale chtít a říct si o šanci. Já to budu sledovat.