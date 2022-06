Mladé fotbalistky čeká na ME křest ohněm. V Ostravě hrají se šampionkami

Česká fotbalová reprezentace hráček do 19 let vstoupí v pondělí v 11 hodin ve Vítkovicích zápasem proti Francii do domácího evropského šampionátu, který se hraje v Moravskoslezském kraji. Konkrétně v Ostravě (Vítkovice, Bazaly), Karviné, Frýdku-Místku a Opavě.