Černou kaňkou duelu na hřišti jedenáctého celku nejvyšší slovenské soutěže bylo zranění elitního útočníka Baníku Ladislava Almásiho. Třiadvacetiletý slovenský reprezentant musel už ve 26. minutě přenechat místo s bolestivou grimasou ve tváři parťákovi Jiřímu Klímovi.

Podle prvotních informací Deníku má jít o poškození kotníku. Zda je to pravda, a jak je samotné zranění komplikované, se v nejbližší době teprve ukáže. Čekáme na vyjádření ostravského klubu. Pro Baník a baníkovce by to byla v případě vážnějšího problému pochopitelně velká ztráta.

Příprava (10. 1. 2023):

Skalica – Baník Ostrava 0:2 (0:0)

Branky: 61. Buchta, 70. Cadu.

Sestava Baníku - 1. poločas: Hrubý – Juroška, Lischka, Pojezný, Šehič – Kaloč, Jaroň – Šín, Miškovič, Plavšič – Almási (26. Klíma). 2. poločas: Letáček – Sanneh, Frydrych, Říha, Fleišman – Boula, Buchta – Ndefe, Smékal, Cadu – Tijani. Trenér: Hapal.