Frenštát pod Radhoštěm – Frenštátská kopaná je již dlouhá léta spojená se jménem Pavla Měrky. Ten však nedávno, po sedmnácti letech, rezignoval na funkci předsedy frenštátské kopané.

Pavel Měrka. | Foto: Archiv/Deník

Měrka také působil tři roky jako místopředseda, a předtím čtyři roky ve výboru, takže necelé čtvrtstoletí považuje za dostatečný čas. „Měl jsem pocit, že už je to akorát. Navíc jsem letos oslavil šedesátku a myslím si, že by k veslu měli přijít mladí,“ vysvětlil pohnutky svého odchodu Měrka.

Zároveň naznačil, že je rovněž unaven z neustálého shánění peněz, zejména od města. „Pomoc města je na hanebné úrovni. Letos jsme dostali sto osmnáct tisíc korun,“ naznačil Měrka a ihned upozornil, že neutíká od zodpovědnosti, naopak poplatil většinu dluhů, které klub měl. „V tomto okamžiku je to skoro na nule. Zůstává tam jen asi patnáctitisícový dluh,“ poznamenal.

To, že chce končit, signalizoval již v sezoně. „Řekl jsem, že to udělám bez ohledu na umístění v krajském přeboru. Tak jsem odstoupil z pozice předsedy i člena výboru,“ pokračoval Měrka.

Místo něj se stal novým předsedou Jaroslav Mihál. „Je to celkem šikovný kluk. Máme patnáct odchovanců, pouze tři hostovačky, příští rok odejde z dorostu pět až šest kluků, takže to bude celé na místní bázi. A věřím, že to na krajský přebor bude stačit,“ myslí si Měrka, jenž investoval do frenštátské kopané nemálo peněz a nebýt jeho a firmy Elektropohony, kdo ví, kde by frenštátská kopaná byla dnes. „Její majitel už je ale také delší dobu hodně rozladěný a říká, proč on, jako Štramberák, má zachraňovat frenštátský fotbal, když je takový nezájem ze strany města,“ uzavřel Měrka.