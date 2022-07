Petřvald jde do přípravy s novým koučem, skončil Baďura

Pondělním tréninkem vstoupí do letní přípravy fotbalisté z Petřvaldu na Moravě. Tým místo Jiřího Halamíčka povede nově Leon Dostalík. Změny se dotknou i hráčského kádru. Do Řepiště odchází Rostislav Baďura, do Brušperku Petr Vrzal.

Petřvald začne s přípravou v pondělí | Foto: Deník/Petr Widenka