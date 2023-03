„Soupeř se na nás dobře připravil. Hrál organizovaně. Výborně mu pracovala defenzíva,“ chválil hájecké fotbalisty trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Do zápasu přitom favorit vstoupil aktivně, měl balon více na svých kopačkách. „Prvních dvacet minut jsme měli převahu. Dostali jsme se do dvou náznaků šancí. Bohužel gól jsme nevstřelili,“ litoval šéf domácí lavičky. „Věděli jsme, že Petřvald má ve předu velkou kvalitu. Dobře jsme se připravili na jejich dva útočníky Maceje s Kovaříkem. Změnili jsme i rozestavení. Oba naši stopeři jim nedali vůbec prostor. Hlavně Malúš mile překvapil. Na stoperu to byla jeho premiéra,“ pochvaloval si hájecký kouč Michal Janík. Jeho tým se snažil hrozit z brejků. „Měli jsme dvě brejkové situace, do kterých se dostali Ivan s Krejčím. Ani jedna nám ale nevyšla. Nezvládli jsme finální fázi,“ litoval trenér hájeckého výběru.