„Daniel Novák měl zájem odejít do Nového Jičína. Nakonec jsme ale rozhodli, že zůstane u nás. Nechceme hledat nového stopera. Minimálně jarní část tak odehraje v Petřvaldu,“ řekl petřvaldský kouč Leon Dostalík, který by rád do startu soutěže přivedl zkušeného hráče. „Mladých máme dost. Ještě pracujeme na příchodu jednoho zkušeného hráče,“ přiznal. V zimní přestávce už do klubu dorazili ostřílení borci Kovařík a Pleško s Meixnerem.