„Balon je kulatý, takže někdy stane, že nečekaně prohrajete. Porážka s Brušperkem ale mrzí dvojnásob. Zklamání je obrovské,“ přiznal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Favorit začal přitom dobře. V 16. minutě dobře zakombinovali Plešek s Barkovem, druhý jmenovaný našel Dujsíka a ten zakončoval na zadní tyči – 1:0. Neuběhly ani čtyři minuty a bylo srovnáno. Švec s brankářem Rozsypalem vyřešili špatně malou domů a Merta dával na 1:1. „Zbytečná branka. Soupeři jsme ji doslova darovali,“ zlobil se domácí stratég. Favorit brzy na to přidal druhou branku, trefil se Kovařík. „Gól nebyl pro ofsajd uznán,“ podotkl Jiří Halamíček. Šest minut před pauzou si s domácí obranou pohrál Merta a Brušperk vedl. Petřvaldští pak inkasovali ještě branku a do šatny a bylo to 1:3.