e to pro nás citelné oslabení. David nám bude ve hře chybět. Momentálně pracujeme na náhradě,“ řekl petřvaldský kouč Jiří Halamíček. „Pokud všechno dobře dopadne, chtěli bychom novou posilou postavit do přípravného duelu s Libhoští,“ nechtěl být konkrétnější úspěšný kouč.

Petřvald má zatím za sebou dva přípravné duely. Porazil Novou Bělou 8:0, úspěšný byl také v utkání s dorostem Vítkovic, který zdolal 4:1. „Hlavně s výkonem z prvního utkání jsem byl spokojený,“ poznamenal Halamíček.

Do týmu zatím dobře zapadá posila z Kunína, a to Tomáš Bátrla. „Tomáš nastoupil do obou zápasu a vždy se trefil. Na to, že přišel z nižší soutěže, tak se jeví velice dobře. Věřím, že v našem týmu zvýší konkurenci,“ přeje si trenér. Další změny v kádru nechystá. Petřvald bude trénovat do 19. června. První blok zakončí zápasem s Pustou Polomí.