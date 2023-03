„K tomu zápasu nemám, co říci. Soupeř byl neškodný a my jsme si s chutí zastříleli,“ řekl trenér Petřvaldu Leon Dostalík. Devět branek dala zimní posila z Frýdku – Místku, a to Marián Kovařík. „Když to shrnu, tak zkompletoval tři hattricky. Nebude to zadarmo, do kasy bude muset dát trojku,“ pousmál se petřvaldský stratég.