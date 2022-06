Po přestávce se karta obrátila. „Kobeřice nás začaly přehrávat, dostávaly se do šancí. Naštěstí pro nás netrefovaly branku,“ vydechnul si Halamíček. V 68. minutě vyšla hostům akce, když Palatický vysunul Baďuru a ten přehodil Štencla – 0:1. Čtyři minuty před koncem pak vymysleli akci Palatický s Vrzalem pro Macíčka a ten uklidil balon do odkryté branky. Trenér Jiří Halamíček měl z vítězství radost i proto, že šlo pro něj o poslední zápas. „Už jsem v Petřvaldu pět let. Tým nemám kam posunout. Proto jsme domluvili, že na lavičce prvního týmu skončím,“ svěřil se trenér. „Vedení jsem za sebe doporučil svého nástupce,“ dodal. Tím by se měl stát Leon Dostalík.

Kobeřice – Petřvald na Moravě 0:2 (0:0)

Branky: 68. Baďura, 86. Macíček. Rozhodčí: Tomšík – Tabášek, Slaný. ŽK: Večerek – R. Huvar, Palatický, J. Huvar, Bílý. Diváci: 130.

Petřvald: Kozelský – R. Huvar, Novák, Augustýnek, Ciesarik – Talián, Bílý (72. Macíček), J. Huvar, Vrzal – Palatický, Lindovský (60. Baďura). Trenér: Jiří Halamíček.