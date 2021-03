„Věřím, že se soutěž přece jen na jaře rozjede a stihne se odehrát více než padesát procent zápasů, tak jak bylo před startem soutěže odsouhlaseno,“ je optimistou trenér Petřvaldu Jiří Halamíček, kterého těší patnáct získaných bodů z podzimu. „Jsem rád, že jsme takto podzim zvládli. I kdyby se hrálo jen pět zápasů, můžeme být relativně v klidu. Hlavně, aby se už začalo hrát. Fotbal všem neskutečně chybí,“ konstatoval kouč.

Změny v kádru jeho týmu se očekávat nedají. „Důležité pro mě je, že kádr z podzimu zůstane pohromadě. Na jednom hráči ale pracujeme. Chceme posílit útok a jedná se o kluka z vyšší soutěže, více ale neprozradím,“ pousmál se Halamíček.

Je jasné, že na hřiště se zatím jeho tým zatím nedostane. „Jelikož máme v kádru hodně kluků z Ostravy, chodili jsme běhat do Bělského lesa. Účast byl vcelku slušné, teď jsme to ale museli zastavit,“ přiblížil trenér. Petřvaldští měli domluvené i přípravné zápasy. „Ty se musely ale zrušit. Je to škoda, čekali nás velmi kvalitní soupeři,“ povzdechl si Halamíček. Jeho tým měl hrát například s Kopřivnicí, Vítkovicemi, Heřmanicemi nebo Frenštátem.