Petřvald šel do zápasu bez dvou klíčových hráčů. Naražená žebra nepustila do hry Uhlíře a karetní trest Taliána. „Zásah do sestavy to byl, ale vymlouvat se na to nechci,“ podotkl trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „Vrátil se nám po karetním trestu Palatický a z Vratimova jsme na hostování získali Baďuru,“ pokračoval hostující kouč.