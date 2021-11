/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Petřvaldu se v neděli představili na horké půdě Oldřišova. Zápas nabídl remízu 1:1 a krom toho také festival zahozených šancí.

Oldřišov - Petřvald n.M. 1:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Stejně jako před týdnem, tak i nyní to byla velká větrná loterie,“ přibližoval dění na hřišti Moravanu trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Skóre se už měnilo po pěti minutách hry, kdy se ze standardky trefil Janík. „Hezký gól, i když si myslím, že střelec doposud neví, jak to trefil,“ pokračoval hostující stratég. Jeho tým vyrovnal po čtvrthodině hry. To se trefil z hraníce šestrnáctky Radek Huvař. „Šťastná branka,“ přiznal hostující lodivod.